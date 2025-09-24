Perfume・あ〜ちゃん、“コールドスリープ”前のラストライブ終えインスタ更新「左の顔がぷんぷんに」「HP使い切ったね」
Perfumeが9月22日、23日の2日間にわたり、東京ドーム公演『Perfume 2025 Anniversary ネビュラロマンス Episode Tokyo Dome』を開催した。今回の公演は、前日に“コールドスリープ”（活動休止）を発表した直後のステージであり、メンバーにとってもファンにとっても特別な2日間となった。
【写真】Perfume・あ〜ちゃん、“コールドスリープ”前のラストライブ振り返るインスタ投稿全文
Perfumeにとって東京ドーム公演は、2020年以来5年ぶり。メンバーのあ〜ちゃんは、24日に自身のSNSで「Perfumeコールドスリープ前のラストライブでした」と報告し、「来てくださったみなさん、いろんな気持ちを持ちながらも、 それぞれの人生とパフュームとの出会いに懐かしみながら、“今”を一緒に楽しんでくれました」と感謝の気持ちをつづった。
公演は世界に向けての生配信も急きょ実施され、海外ファンにもラストライブの模様が届けられた。あ〜ちゃんは「世界中の多くの皆さんが、突然の私たちからのメッセージを受け止めて、ラストライブを見届けてくれていたようです。本当にすごい数…！」と、反響の大きさを振り返りつつ、「私たちに心を寄せてくださったすべての皆様、本当にありがとうございます」とあらためて感謝を述べた。
「書きたい事は山ほどありますが、ひとまずお疲れ様だ〜ね」と投稿を締めくくったあ〜ちゃんは、公演翌日の朝「左の顔がぷんぷんに腫れてて、なにごと？で笑いました」と明かしつつ、「昨日までのキラキラあ〜ちゃんからの落差えぐっw」「HP使い切ったね」と、全力を出し切ったライブだったことをユーモラスに語った。今後の更新にも注目が集まる。
