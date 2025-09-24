『ハイキュー!!』×『ダノン オイコス』オリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーン実施 日向＆影山の新録ボイス入り動画公開へ
テレビアニメ『ハイキュー!!』が「ダノン オイコス」とコラボレーション。10月1日から12月31日までオリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンが実施されるほか、日向・影山の新録ボイス入りオリジナルWEB動画「おれのカラダにタンパク質、持ってこい！」篇が公開される。
【画像】日向・影山の新録ボイスも！10月1日公開のオリジナルWEB動画場面カット
本作は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）で2012年2月から8年半にわたり連載され、コミックスの累計発行部数は7000万部を超える大人気バレーボール漫画。テレビアニメシリーズは第4期まで展開。2024年2月には、全国大会での烏野高校と音駒高校の試合を描いた『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、全世界興行収入200億円を突破するメガヒットを記録した。
作中では、練習や試合に挑む部員たちが、日々の食事からエネルギーと栄養を補給し、仲間とともに成長していく姿が描かれている。また作中では、バランスの良い食事が、スポーツにおける高いパフォーマンスを支える土台であることもたびたび強調されている。
スポーツに挑むために欠かせない「栄養補給の大切さ」に触れつつ、仲間とともに挑戦し、成長する部員たちの姿を描く「ハイキュー!!」の世界観と、「ダノン オイコス」が打ち出す「カラダ動かす、ジブン追い越す。」というブランド理念が共鳴し、今回のコラボレーションが実現した。
キャンペーンは、2種類展開。レシート応募キャンペーンは、対象商品の購入レシートで応募すると、抽選で「ダノン オイコス」×「ハイキュー!!」特製デザインのパーカーやナップザックが当たる。購入金額に応じて応募できる賞品が変わるため、目当てのアイテムを狙うことができる。応募期間は、第1弾が10月1日〜 11月9日、第2弾が11月10日〜 12月21日となる。
フォロー＆リポストキャンペーンは、ダノン オイコス公式Xをフォロー＆対象の投稿をリポストすると、抽選で総勢1800人以上に「ダノン オイコス」×「ハイキュー!!」特製デザインのステンレスボトル、トレーニングバッグ、さらに作品名にちなみWチャンスとして819人に特別デザインQUOカードPay819円分が当たる。応募期間は、第1弾が10月1日〜 11月9日、第2弾が11月10日〜 12月21日となる。
今回のコラボレーションのために特別制作したオリジナルWEB動画は、アニメ『ハイキュー!!』の名場面に、本キャンペーンのために特別収録されたキャラクターボイスを合わせた。バレーボールをはじめ日々スポーツに励むすべての人に、「ダノン オイコス」でおいしく手軽にタンパク質をチャージしてほしいというメッセージが込められている。動画は、10月1日よりコラボ特設WEBサイトにて公開予定。
