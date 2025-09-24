麻薬取締法違反の罪で起訴された俳優の清水尋也被告について、東京地裁は24日、保釈を認める決定をしました。そして先ほど清水被告の関係者が保釈金を納付したということです。身柄が置かれている警視庁東京湾岸署から中継です。

◇

こちらは東京湾岸署の正面入り口前です。

さきほど、清水被告の関係者が保釈金を納付したということでまもなく清水被告が保釈されこの正面入り口よりでてくるものとみられます。

まもなくということで待ち構える報道陣や保釈の様子を見ようと集まったファンの方の顔にも緊張感がみられます。

俳優の清水尋也被告は今月3日、東京・杉並区の自宅マンションで乾燥大麻0.392グラムを所持したとして、麻薬取締法違反の罪で22日起訴されました。

そして東京地裁は24日、清水被告の保釈を認める決定をしさきほど清水被告の関係者が保釈金200万円を電子納付したということです。

清水被告はこれまでの警視庁の調べに対し、「初めて大麻を吸ったのが20歳の頃で留学先のアメリカだった」ことや「俳優という立場から友人に大麻を買ってもらっていた」ことなどを話し、聴取に対しては反省した様子で応じていたということです。

清水被告がこのあと保釈となれば21日ぶりに報道陣の前に姿を現すことになります。