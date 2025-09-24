¾å¸ÍºÌ¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ï4¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡ÖCD¼êÇä¤ê¡¢°®¼ê²ñ¤·¤Æ¡Ä¡×¡¡Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤È¤Ï
¡¡½÷Í¥¤Î¾å¸ÍºÌ¡Ê40¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£·ÝÇ½À¸³è¤ÎÅ¾µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å¸Í¤Ïº£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¡£»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤Ï¡Ö12ºÐ¤Î»þ¤Ë¡¢Á´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸³è¤ËÊÑ²½¤Ï²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¾å¸Í¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ë4¿ÍÁÈ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢CD¼êÇä¤ê¤·¤Æ¡¢°®¼ê²ñ¤·¤Æ¡¢Ëè·î¥é¥¤¥Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢14ºÐ¡¢Ãæ2¤Î»þ¤Ë¡¢Ï¢¥É¥é¤Ë½é¤á¤Æ½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡00Ç¯¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÎÞ¤ò¤Õ¤¤¤Æ¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤È¤·¡Ö¹¾¸ýÍÎ²ð¤µ¤ó¤ÈÆóµÜ¡ÊÏÂÌé¡Ë¤¯¤ó¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾å¸Í¡£¤½¤Î¸å¡Ö¶âÈ¬ÀèÀ¸¤¬16ºÐ¤À¤Ã¤¿¡×¤È01Ç¯¤Ë¤ÏTBS¤Î¡Ö3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×¤Ë½Ð±é¤·¡Ö¤½¤³¤«¤é¤Ç¤¹¡¢µÙ¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤¿¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£