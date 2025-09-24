お笑い芸人の横澤夏子（35）が24日に自身のインスタグラムを更新。人気モデルや仲良し芸人と過ごしたプライベート時間を公開した。

この日「春菜さんとしーちゃんと@wcjapan、@tostalgic_clothingの展示会に行ってきましたーーー」と書き出し、お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜、モデルでタレントの佐藤栞里とのプライベートショットを数枚公開した。

タレントの若槻千夏が手がけるデザイン会社「WCJAPAN」の展示会では「かわいいだらけの空間！けろっぴグッズを増やしてくれた若槻千夏さんには頭が上がりません けろっぴかわいいーーーー！！！！！」とグッズにトリコになった様子。

さらに「Tostalgic Clothing」を手がけるタレントでモデルのpecoの展示会にも訪れ「ぺこちゃんもキティちゃんにも会えて、しーちゃんと春菜さんにも遊んでもらって長女と三女も大喜びの会でした」と終始満喫したことを記した。

この投稿にファンからは「私の好きな芸能人の方々がいっぱい」「この3人が仲良しなのうれしい」「楽しそうなメンバー」といったコメントが寄せられている。