¡¡Áö¹ÔÃæ¤Ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Î±¿Å¾ÀÊ¤«¤éÎÙ¤òÁö¤ë¥Ð¥¤¥¯¤ò¼ê¤Ç²¡¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¤µ¤»¡¢ÃËÀ¤Ë¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï24Æü¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¼«±Ä¶ÈÅÚ»³Ë¡¸÷ÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¡áÂçºå»ÔÀ¾ÍäÀî¶è¡á¤òÂáÊá¤·¤¿¡£ÉÜ·Ù¤ÏÄ¾Á°¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÈÃËÀ¤Ë¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ò½ä¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï2·î24Æü¸áÁ°¡¢Âçºå»ÔÀ¾ÍäÀî¶è¤Î¹ñÆ»43¹æ¤Ç¡¢±¿Å¾ÀÊ¤ÎÁë¤ò³«¤±¤Æ¥Ð¥¤¥¯¤ò²¡¤·¤Æ¡¢Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤ÎÃËÀ¡Ê32¡Ë¤òÅ¾ÅÝ¤µ¤»¤Æ¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¡£ÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÊ¸¶ç¤Ï¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢²¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤ÏµÓ¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£