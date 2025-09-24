9月20日に嵐・櫻井翔（43）主演のタイムリミットバトルサスペンスドラマ『放送局占拠』（日本テレビ系）の最終回が放送された。

占拠シリーズ第3弾で、‘23年1月期放送の『大病院占拠』、‘24年1月期放送の『新空港占拠』と同様に、仮面をかぶった正体不明の武装集団に巨大施設が占拠され、櫻井演じる刑事・武蔵三郎が事件解決に尽力する物語だ。

最終回が放送された翌日の9月21日には、都内のレストランで打ち上げが開催された。櫻井は紺のダブルジャケットを身にまとい、会場入りした。

「『放送局占拠』のTVerのお気に入り登録者数は約138.3万と大人気で、SNS上では放送のたびに大きな話題になっていました。

櫻井さんは、ドラマが好評なこともあってか、終始笑顔でしたね。3シーズン続く人気ドラマの座長として、気心知れた仲である共演者やスタッフを労っていました。

撮影陣からも慕われている様子で女性スタッフに握手を求められて、それに応じる一幕も。多くのスタッフに見送られて会場を後にしていました」（芸能関係者）

打ち上げでご満悦だった櫻井。占拠シリーズ第4弾はあるのだろうか。

「すでに第4弾の話も出ているそうです。『放送局占拠』の最終回のラストシーンで、新要素が明らかになっていますし、9月27日Huluで配信される放送局占拠の後日談である『放送局占拠後 SEQUEL』の後編では、占拠シリーズの今後への布石が打たれると予告されています」（前出・芸能関係者）

俳優・櫻井にとって代表作となった占拠シリーズ。次はどこの占拠事件を解決するのか。