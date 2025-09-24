９月２１日の阪神競馬場で新馬勝ちのボクマダネムイヨ、９月１４日の中山競馬場で未勝利１着のワンダーディーンはもちの木賞（１１月２日、京都競馬場・ダート１８００メートル）とＪＢＣ２歳優駿・Ｊｐｎ３（１１月３日、門別競馬場・ダート１８００メートル）の両にらみ。

札幌２歳Ｓ６着のサンセットゴールドは骨折休養。函館２歳Ｓ７着のトウカイマシェリ、ひまわり賞１着のアンヘリータスはファンタジーＳ・Ｇ３（１１月１日、京都競馬場・芝１４００メートル）へ向かう。８月９日の中京競馬場で新馬勝ちのアイニードユーはりんどう賞（１０月４日、京都競馬場・芝１４００メートル）を目標にする。

サマーチャンピオン１着のヤマニンンチェルキは東京盃・Ｊｐｎ２（１０月９日、大井競馬場・ダート１２００メートル）へ。仲秋Ｓ１着のラヴァンダはアイルランドＴ・Ｇ２（１０月１２日、東京競馬場・芝１８００メートル）を予定する。クイーンＳ６着のビヨンドザヴァレーはレディスプレリュード・Ｊｐｎ２（１０月７日、大井競馬場・ダート１８００メートル）を視野。

エニフＳ４着のコンティノアール、ジュライＳ６着のエルゲルージはグリーンチャンネルＣ（１０月４日、東京競馬場・ダート１６００メートル）へ向かう。丹頂Ｓ１０着のサンライズソレイユは京都大賞典・Ｇ２（１０月５日、京都競馬場・芝２４００メートル）を目標とする。

朱鷺Ｓ７着のスカイロケットはスワンＳ・Ｇ２（１０月１３日、京都競馬場・芝１４００メートル）へ。キーンランドＣ８着のプルパレイはオパールＳ（１０月４日、京都競馬場・芝１２００メートル）とルミエールＡＤ（１０月２６日、新潟競馬場・芝１０００メートル）の両にらみ。

中京記念７着のウォーターリヒトは引き続き菅原明良騎手で富士Ｓ・Ｇ２（１０月１８日、東京競馬場・芝１６００メートル）へ。半妹で桜花賞１４着のウォーターガーベラは高杉吏麒騎手とのコンビで三年坂Ｓ（１０月１２日、京都競馬場・芝１６００メートル）へ向かう。

イサ殿下御来場記念１着のムルソーはクリストフ・ルメール騎手とのコンビ継続でシトリンＳ（１１月２２日、京都競馬場・ダート１９００メートル）を目標とする。