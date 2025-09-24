辻希美、自宅リビングに作った第5子・次女の“専用スペース”を公開「コーデ凄くお上手です！」「女の子の可愛いが詰まってて見てて癒される〜」
タレント・杉浦太陽（44）の妻でタレントの辻希美（38）が23日、自身のYouTubeチャンネルを更新。自宅リビングに作った、次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）の“ベビー用品収納スペース”を紹介した。
【動画】「女の子の可愛いが詰まってて見てて癒される〜」自宅リビングに作った次女・夢空ちゃんの“専用スペース”
辻は先月8月8日に夢空ちゃんを出産。8月9日のインスタで報告し、「家族みんなに囲まれての出産をすることができ、最高に幸せなお産でした ついに私も5人の母 これからは家族7人になり、更に賑やかになりますが、温かく見守っていただけると嬉しいです」と喜びを記した。現在は退院し、自宅で家族7人の新生活を送っている。
この日は「【ゆめ用品】愛用アイテムをまとめて“夢空スペース”を作りました」と題し、夢空ちゃんのためのアイテムをまとめた自宅の一角を公開。
白を基調とした室内にあわせ、物をしまうための棚は木目調のナチュラルカラーのものをチョイス。ダッフィーのぬいぐるみや白、パステルピンクのアイテムが多くならび、かわいらしい空間になっている。
動画では洋服やおくるみ、布団、鼻吸い機、抱っこ紐などの愛用品を、使用感などを伝えながら紹介。また、マザーズバッグや母子手帳ケースなど、自身が使っているアイテムも披露した。
コメント欄には「ゆめちゃんが産まれる前は黄色を多く買ってた印象でしたが、ピンクがたくさんになりましたねっ」「辻ちゃん、コーデ凄くお上手です！淡いカラーで可愛くまとまって素敵な夢空ちゃんのコーナーですね」「可愛くて綺麗に整頓されてて素敵な棚ですね」「女の子の可愛いが詰まってて見てて癒される〜」「いろいろ収納できる夢空ちゃん専用の棚。なんだか可愛くて尊いです」など、さまざまな声が寄せられている。
辻と杉浦は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・14）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・6）、今年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
【動画】「女の子の可愛いが詰まってて見てて癒される〜」自宅リビングに作った次女・夢空ちゃんの“専用スペース”
辻は先月8月8日に夢空ちゃんを出産。8月9日のインスタで報告し、「家族みんなに囲まれての出産をすることができ、最高に幸せなお産でした ついに私も5人の母 これからは家族7人になり、更に賑やかになりますが、温かく見守っていただけると嬉しいです」と喜びを記した。現在は退院し、自宅で家族7人の新生活を送っている。
白を基調とした室内にあわせ、物をしまうための棚は木目調のナチュラルカラーのものをチョイス。ダッフィーのぬいぐるみや白、パステルピンクのアイテムが多くならび、かわいらしい空間になっている。
動画では洋服やおくるみ、布団、鼻吸い機、抱っこ紐などの愛用品を、使用感などを伝えながら紹介。また、マザーズバッグや母子手帳ケースなど、自身が使っているアイテムも披露した。
コメント欄には「ゆめちゃんが産まれる前は黄色を多く買ってた印象でしたが、ピンクがたくさんになりましたねっ」「辻ちゃん、コーデ凄くお上手です！淡いカラーで可愛くまとまって素敵な夢空ちゃんのコーナーですね」「可愛くて綺麗に整頓されてて素敵な棚ですね」「女の子の可愛いが詰まってて見てて癒される〜」「いろいろ収納できる夢空ちゃん専用の棚。なんだか可愛くて尊いです」など、さまざまな声が寄せられている。
辻と杉浦は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・14）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・6）、今年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。