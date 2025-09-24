『プラチナファミリー』3時間SPが個人全体＆世帯視聴率で同時間帯トップ 石原4兄弟がバラエティー初共演で話題に
小泉孝太郎と高嶋ちさ子がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見 石原4兄弟大集合 今明かされる石原家の真実 3時間SP』が、きのう23日に放送され、個人全体＆世帯視聴率で同時間帯トップを獲得した。
【写真】4人並ぶとそっくり！伸晃・良純・宏高・延啓の石原4兄弟
番組には、石原伸晃、石原良純、石原宏高、石原延啓の石原4兄弟が初めてバラエティー番組にそろって出演し、父・石原慎太郎さんや叔父・石原裕次郎さん、母・典子さんとの秘話を語った。
放送は前半（午後7：00〜8：25）が個人全体6.7％（世帯11.7％）、後半（午後8：28〜9：54）が個人全体8.2％（世帯14.3％）を記録し、番組平均で自己最高を更新。番組平均で同時間帯トップを獲得した（ビデオリサーチ調べ、関東地区）。毎分最高視聴率では、母・典子さんが慎太郎さんを守るために生きていたという感動のエピソードを良純が語った午後9：03に個人全体9.0％（世帯15.7％）を獲得し、大きな話題となった。
『プラチナファミリー』は“4週連続3時間 火曜はプラチナな夜SP”として、30日の第3夜は『路線バスで寄り道の旅』との合体SP、10月7日放送の最終夜は、高嶋ちさ子がパリやロンドンを訪れ、世界のプラチナファミリーに迫る内容で、木佐彩子やチェリストの水谷川優子も登場する。
