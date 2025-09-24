¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤È¤·¤¿¥¥¹¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡Ù ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ò±é¤¸¤ë5¿Í¤È¡¢¥ー¥Ñー¥½¥ó¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥¹¥È¤ò²ò¶Ø¡ª
ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î2025Ç¯10·î¥¯ー¥ë¡¦¥É¥é¥ÞLÏÈ¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¡Ø·¯¤È¤·¤¿¥¥¹¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡Ù¡£¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹·Á¼°¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òËÂ¤°ËÜºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤Ê¤ëÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ò±é¤¸¤ë5¿Í¤È¡¢Êª¸ì¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¥ー¥Ñー¥½¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø¡¦ÂèÆóÃÆ¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¸µ¾®³Ø¹»¤ò¥Õ¥ë¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¸ÐÈÊ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢±¿Ì¿Åª¤ÊºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹ÍÄ¤Ê¤¸¤ß5¿Í¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÀÅÄ¾ô¦¡¢¹Â¸ýÂöÌð¡¢Ãæ°æÍ§Ë¾¡¢¾®´ØÍµÂÀ¡¢¾¾²¬¹Âç¤Ë·èÄê¡ª
ÇÑ¹»¤È¤Ê¤Ã¤¿Êì¹»¤Ë¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß5¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÁÛ¤¤¤òÈë¤á¤Æ½¸¤¦¤È¤¡¢ÊÌ¡¹¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¿ÍÀ¸¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
º£²ó¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤òÌò¤É¤³¤í¤È¤È¤â¤Ë²ò¶Ø¡ª
ÂÀÅÄ¾ô¦¡¿µ×²æ·½ÂÀ¡Ê¥±¥¤¥¿¡ËÌò
¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤«¤éÃÏ¸µ¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯½¢¿¦¤·¡¢º£¤â¤³¤ÎÃÏ¤ÇÊë¤é¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥±¥¤¥¿¡£ÇÑ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®³Ø¹»¤¬¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¾åµþ¤·¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤¿¤Á¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢Èë¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÁÛ¤¤¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
¹Â¸ýÂöÌð¡¡¡¿¼®Æþ¾½¡Ê¥¢¥¥é¡ËÌò
¥±¥¤¥¿¤ÈÆ±¤¸¤¯¾®³Ø¹»Â´¶È¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÃÏ¸µ¤ÇÊë¤é¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¥é¡£¤Ä¤Í¤ËÈà½÷¤¬¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ì¿Í¤ÎÁê¼ê¤È¤ÏÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£¼Â¤ÏÎø°¦¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í§¿Í¤äÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä
Ãæ°æÍ§Ë¾¡¡¡¿À¾°æÎ¶²Ú¡Ê¥ê¥å¥¦¥«¡ËÌò
ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÃæ¤ÇËåÅªÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¥ê¥å¥¦¥«¡£¾åµþ¸å¤ËÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤¿¥Æ¥Ä¥ª¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¥±¥¤¥¿¡¢¥¢¥¥é¤ÈÃÏ¸µ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òË¬¤ì¤ë¡£3¿Í¤Ç²û¤«¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹Ãæ¡¢ÆÍÁ³¥Æ¥Ä¥ª¤¬¥Û¥Æ¥ë¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¡Ä!?
¾®´ØÍµÂÀ¡¡¡¿¿ÀÃ«ÍÛ»Ê¡Ê¥è¥¦¥¸¡ËÌò
³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¶Êºî¤ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¥è¥¦¥¸¤Ï¡¢º£¤ä¿Íµ¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥è¥¦¥¸¤¬¿·¶Ê¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î»£±Æ¾ì½ê¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¾®³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤¿¤Á¤È¤ÎºÆ²ñ¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂçÀÚ¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
¾¾²¬¹Âç¡¡¡¿¼Ä¸¶ºÌÅÍ¡Ê¥µ¥¤¡ËÌò
ÇÐÍ¥¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¾åµþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥è¥¦¥¸¤«¤éÃÏ¸µ¥Û¥Æ¥ë¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ø¤Î½Ð±é°ÍÍê¤¬¤¢¤ê¡¢µ×¡¹¤ËÃÏ¸µ¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤Ð¤·¤Î¤¢¤¤¤À¡¢¥±¥¤¥¿¤ä¥¢¥¥é¡¢¥ê¥å¥¦¥«¤È¤Î»þ´Ö¤ò²û¤«¤·¤à¤¬¡¢¥µ¥¤¤â¤Þ¤¿Ê£»¨¤ÊÁÛ¤¤¤ò¶»¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¡¦¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤òºÌ¤ë¥ー¥Ñー¥½¥ó¤Ë¡¢Ê¡ºêÆáÍ³Â¾¡¢À¶¿å¤¯¤ë¤ß¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡ª
Ê¡ºêÆáÍ³Â¾¡¡¡¿Âç²ÏÆâÅ¯Íº¡Ê¥Æ¥Ä¥ª¡ËÌò
¤è¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥Õ¥§¤ÎÅ¹°÷¡¦¥ê¥å¥¦¥«¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤¿¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤Ë»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤ì°ã¤¤¤¬¤Á¤Ë¡Ä¡£¼«Ê¬¤«¤é¡Èµ÷Î¥¤ò¤ª¤³¤¦¡É¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤ª¤¹¤¿¤á¤Ëµ¢¾ÊÃæ¤Î¥ê¥å¥¦¥«¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¯¤ë¤¬¡Ä¡£
À¶¿å¤¯¤ë¤ß¡¡¡¿ÆüÈæÃ«Àé±Í¡Ê¥Á¥¨¡ËÌò
¥Û¥Æ¥ë¤òË¬¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¡¢¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¡¦¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤Î¸ì¤êÉôÅª¤ÊÂ¸ºß¡£¤ªµÒÍÍ¤È¤Ï°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¤â¡¢»þ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤Ë¡¢¿¼¤ß¤ÈºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¡Ä¡£¼Â¤Ï¡¢Âè£²Êó¤Ç²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿PR±ÇÁü¤Î¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Á¥¨¤ÎÀ¼¡£
¤«¤Ä¤Æ¾®³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Ë¿Í¡¹¤¬½¸¤¤¡¢²û¤«¤·¤¤¾ì½ê¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¡¢¤Õ¤È¿ÍÀ¸¤ò¸Ü¤ß¤ë»þ¤ËÊª¸ì¤ÏÆ°¤»Ï¤á¤ë¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤¬¸ò¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤µ¤Þ¤âÂç¤¤Ê¸«¤»¾ì¤È¤Ê¤ë¡Ø·¯¤È¤·¤¿¥¥¹¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡Ù¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤ò¡ª
¡ÚÈÖÁÈ¾ðÊó¡Û
¡Ø·¯¤È¤·¤¿¥¥¹¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡Ù
ABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ê´ØÀ¾¡Ë 10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¥¹¥¿ー¥È¡¡Ëè½µÆüÍË¿¼Ìë0»þ10Ê¬
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ê´ØÅì¡Ë 10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥¹¥¿ー¥È¡¡Ëè½µÅÚÍË¿¼Ìë2»þ30Ê¬
¡úABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÎÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢TVer¡¦ABEMA¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡¡
½Ð±é
ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡¡è½»Ò¡¡ËÜÅç½ãÀ¯¡¡ÀîÄÅÌÀÆü¹á¡¡ÅÏÉô½¨¡¡¾®ÅçÆ£»Ò¡¡
ÃöÄÍ·òÂÀ¡¡Æ£Ã«Íý»Ò¡¡ÀÄÌøÎÝÅÍ¡¡¾¾°æ°¦è½¡¡ÂÀÅÄ¾ô¦¡¡¹Â¸ýÂöÌð¡¡
Ê¡ºêÆáÍ³Â¾¡¡Ãæ°æÍ§Ë¾¡¡¾®´ØÍµÂÀ¡¡À¶¿å¤¯¤ë¤ß¡¡¾¾²¬¹Âç¡¡
¢¡¸ø¼°HP¢¡¡¡
https://www.asahi.co.jp/kimikiss