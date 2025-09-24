俳優の庄司浩平が「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON TIPOFFカンファレンス」にSNSスペシャルレポーターとして参加したことを自身のInstagramに投稿した。

参考：庄司浩平はなぜ役者を仕事に選んだのか 「つながっていると信じて、今やれることをやる」

投稿では各クラブの選手たちと並んだツーショットを多数公開。「全チームの選手にインタビューしたかったですが……それはまた別の機会で！！」と記し、当日はB.LEAGUE公式Xでの配信や、後日公開予定の公式YouTube収録を通じてインタビューを行ったことを報告。「既にバスケットボールファンの方もまだ触れてきてない方も楽しめる質問を考えて選手の皆さんとお話しした」と、経験者ならではの視点で取り組んだことを明かした。

庄司は学生時代からバスケットボールに打ち込み、これまでにもB.LEAGUE中継のゲスト解説や新聞での五輪コラム執筆など、俳優活動の枠を超えてバスケと関わってきた。188cmと長身のため、SNSでは「選手と並んでも全然違和感ない」「庄司さんが小さく見えるのが不思議」といった驚きの声が相次いだ。

インタビューでは、ジョシュ・ホーキンソン、テーブス海、富永啓生らなど、B.LEAGUEを代表するスター選手に質問を投げかけた。英語でのインタビューにも挑戦し、「世界に羽ばたくきっかけになるのでは」とファンから期待する声も寄せられている。

コメント欄には「選手と楽しそうに話してる庄司くんがかわいかった」「庄司君きっかけでBリーグ観に行こうと思いました」「推し選手との共演が嬉しい」といった反応が寄せられ、俳優としての人気とバスケファンをつなぐ架け橋としての役割も広がっている。

インタビュー映像はB.LEAGUE公式Xで一部公開済みで、その他の内容はYouTubeでの後日配信が予定されている。新シーズンを目前に、俳優・庄司浩平の新たな一面が刻まれた。（文＝リアルサウンド編集部）