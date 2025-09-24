食卓の真ん中に、遊び心。【ドウシシャ】のタワー型流しそうめん器がAmazonに登場中‼
冷水キープで最後まで美味しく。回って落ちて、流れて楽しい【ドウシシャ】のそうめん流し器がAmazonに登場!
ドウシシャのそうめん流し器は、食卓の中央にそびえる、コンパクトなタワー型流しそうめん器。 氷を入れて冷水をキープしながら、そうめんをひんやりと冷やし、夏の食卓に涼を届ける。
上部の回転プロペラはスピード調整が可能で、6つのポケットから自動的にそうめんが落ちていく仕組み。スライダーは360度どこからでもアクセスでき、家族や友人と囲んで楽しむのにぴったり。
取り損ねたそうめんも、桶の水流によって再び流れ、何度でもチャンスが巡ってくる。
見た目の楽しさと機能性を兼ね備えた一台。 涼しさと笑顔が、食卓の中心に集まる。
