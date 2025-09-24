9月30日（火）「上田と女がDEEPに吠える夜」 『大人の偏食』
大人の偏食
◆テーマ【大人の偏食】
摂取カロリーは足りているが、必要な栄養素が不足している…
そんな「新型栄養失調」が世代を問わず広がってきているという。
食事が偏っているとどんなリスクがある？ 体の「糖化」とは？
今夜は「大人の偏食」について、DEEPに語らいます。
▼お菓子で1食終わる！？食わず嫌いも多いという千秋の食生活とは
▼偏食が理由でガスだまりに？ジャンクフードが大好きなみりちゃむ
▼甘いものが大好きなmomohahaは毎日欠かさずアレを食べていて…
▼M!LK曽野舜太はラーメンとリンゴでバランスを取っている？
▼老化を促進する「糖化」とは？糖化年齢チェックで衝撃の結果が！
家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い
社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！
毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！
日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら
前向きな未来へと繋げていきませんか？
お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
大久保佳代子
ゲスト
曽野舜太（M!LK）／
伊藤明子（内科医）・千秋・みりちゃむ・momohaha ※50音順