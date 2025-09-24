大人の偏食

◆テーマ【大人の偏食】

摂取カロリーは足りているが、必要な栄養素が不足している…

そんな「新型栄養失調」が世代を問わず広がってきているという。

食事が偏っているとどんなリスクがある？ 体の「糖化」とは？

今夜は「大人の偏食」について、DEEPに語らいます。

▼お菓子で1食終わる！？食わず嫌いも多いという千秋の食生活とは

▼偏食が理由でガスだまりに？ジャンクフードが大好きなみりちゃむ

▼甘いものが大好きなmomohahaは毎日欠かさずアレを食べていて…

▼M!LK曽野舜太はラーメンとリンゴでバランスを取っている？

▼老化を促進する「糖化」とは？糖化年齢チェックで衝撃の結果が！

家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い

社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！

毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！

日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら

前向きな未来へと繋げていきませんか？

お楽しみに！

MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子

ゲスト

曽野舜太（M!LK）／

伊藤明子（内科医）・千秋・みりちゃむ・momohaha ※50音順