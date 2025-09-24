こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

現在、Xiaomiのスマートウォッチやタブレット、エレコムのキーボードやUSBメモリなど、お得な商品が多数登場しています。

なお、以下の表示価格は執筆時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

最大15日間のバッテリー持続時間を実現した、「Xiaomi Watch S4」がクーポン利用で2,000円オフ！

【期間限定 実質入手価格17,980円！】Xiaomi Watch S4 スマートウォッチ シルバー&ブラック 腕時計 1.43インチ有機ELディスプレイ 1500nits高輝度モード 最大15日間のバッテリー持続時間 24時間血中酸素レベル、高度睡眠、ストレスモニタリング 緊急通話機能 19,980円 （クーポン利用で2,000円オフ：9月30日23:59まで） 楽天で購入する PR PR

Xiaomi（シャオミ）の「Xiaomi Watch S4」は、高輝度1.43型有機EL（AMOLED）ディスプレイを搭載したスマートウォッチ。クラシックな回転式クラウンで直感的な操作が可能な本商品がクーポン利用で2,000円オフとお得に購入できます。

「Xiaomi Smart Hub」によるシームレスなデバイス管理が可能。リモートでの写真撮影やイヤホンの接続などが行え、ワンタップで健康管理や150種類以上のスポーツモードにアクセスできます。

最大15日間のバッテリー持続時間を実現し、5分間の急速充電で2日間使用できるのも嬉しいポイント。5ATMの防滴等級（水深50m相当）で、スイミングプールなどでのウォーターアクティビティ時の使用が可能なのも◎です。

大容量バッテリーで1日中使い続けられる、Xiaomiの 「Redmi Pad SE 8.7」がクーポン利用で5,000円オフ！

【9/12~9/30 実質入手価格11,980円！】Redmi Pad SE 8.7 タブレット 4GB 64GB 8.7インチ 90Hzリフレッシュレート 急速充電対応 Wi-Fi接続 1340 x 800解像度 Dolby Atmos 大容量バッテリー ビデオチャット 軽量 16,980円 （クーポン利用で5,000円オフ：9月30日23:59まで） 楽天で購入する PR PR

6,650mAhの大容量バッテリーで動画は25.2時間、読書なら34.2時間も連続で使える、Xiaomi（シャオミ）の「Redmi Pad SE 8.7」。重さは約373g、8.7インチのコンパクトサイズで使いやすいAndroidタブレットがクーポン利用で5,000円オフとお買い得です。

90Hzリフレッシュレート対応のディスプレイを搭載し、映像をよりなめらかに表現。屋外モードをオンにすると最大600nitsのピーク輝度で、日差しの下でも視認性を確保してコンテンツを楽しめます。

TÜV Rheinlandの低ブルーライト認証とフリッカーフリー認証を取得。また、目の疲れを軽減するDC調光、読書モード、アダプティブカラーなどの機能を備えているので、長時間の使用でも問題ないのも嬉しいポイントです。

＞＞Xiaomi公式 楽天市場店はこちら

アプリでスマートに健康管理ができる、タニタの多機能体重体組成計が20％ポイントバック！

タニタ 体組成計 体重計 スマホ連動 BC-768 パールホワイト/メタリックブラック 【スマホ連動/体脂肪率/内臓脂肪レベル/筋肉量/基礎代謝量/体内年齢/推定骨量/BMI/立掛け収納OK/乗るだけスイッチON ヘルスメーター】 7,380円 （20％還元：9月26日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

スマホにデータを転送してアプリで管理ができる、タニタの「体重体組成計 BC-768」が20％ポイントバック中です。

体重だけでなく、体脂肪率や基礎代謝量、筋肉量、推定骨量なども測定可能。専用アプリ「ヘルスプラネット」で数値管理できるので、測定結果がひと目でわかるのも便利です。誰が測定器に乗ったかを自動で判別する「乗るピタ機能」を搭載し、5人まで登録できるので家族みんなで使えるのも◎。

測定の継続状況に合わせて表情が変わる「マイサポ機能」も搭載しているので、楽しく健康管理が継続できますよ。

薄型キーを採用し、サクサクと軽い打ち心地を実現したエレコムの薄型フルキーボードが20％ポイント還元中！

エレコム ELECOM Bluetoothフルキーボード 薄型 メンブレン式 抗菌 マルチペアリング対応 簡易パッケージ ブラック TK-FBM120KBK/EC 2,980円 （20％還元：9月26日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

ELECOM（エレコム）の「Bluetooth 5.0 薄型フルキーボード TK-FBM120KBK/EC」は、サクサクと軽い打ち心地を実現したキー設計を採用した薄型キーボードです。

キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現。数字入力に便利なテンキー付きで、エクセルなどの作業を効率化します。

最大3台のマルチペアリングに対応し、切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができるのも◎な本商品。今なら20％ポイント還元とお得に購入できますよ。

読込速度100MB/sの高速データ転送を実現した、エレコムのスライド式USBメモリがお買い得！

エレコム ELECOM USBメモリ USB3.2(Gen1) 128GB スライド式 MF-SLU3128G(BU/GY/RD) 3,980円 （20％還元：9月26日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

ELECOM（エレコム）の「スライド式USB3.2(Gen1)メモリ MF-SLU3128G」は、スライド方式だからキャップを紛失する心配が不要で、セキュリティソフトにも対応したスライド式USBメモリです。

USB3.2(Gen1)対応で、読込速度100MB/sの高速データ転送を実現。Macにも対応しているので、WindowsパソコンとMacパソコン間でのデータのやり取りが可能です。

お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しており、カバンなどに装着すれば紛失防止にもなる本商品が20％ポイント還元とお買い得です。

その他にもお買い得商品が多数！ 最大50%ポイント還元も

日用品

リステリン ホワイトニング(1000ml*4本セット)【LISTERINE(リステリン)】[マウスウォッシュ 口臭ケア 液体歯磨 子供] 3,980円 （20％還元：9月26日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

【今だけP30倍!】 乳液 詰め替え 大容量 ボディローション ヘパリン類似物質 配合 スキンケア (家族全身保湿ケアにおすすめ) ポンプ 保湿クリーム としても NALC 薬用 ヘパリン ミルクローション ( 顔 / 全身 ) 医薬部外品 肌荒れ 乾燥肌 敏感肌 乾燥 ニキビ 4,400円 （30％還元：9月25日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

【今だけP40倍!】【LDKベストバイ受賞シリーズ】美容液 シワ改善 × 美白 ナイアシンアミド NALC 薬用 敏感肌 国産 毛穴 シミ くすみ たるみ セラミド ビタミンC アミノ酸 無添加 顔&首元 レディース メンズ クリスマス エイジングケア 保湿 医薬部外品 ナルク プレゼント 4,980円 （40％還元：9月26日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

サプリメント

【即納】ローズ サプリ ローズ サプリメント【ネコポスのみ】業務用ローズサプリメント 大容量360粒 3,066円 （50％還元：9月25日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

【ネコポスのみ】 約半年分たっぷり大容量グルコサミン コンドロイチン コラーゲン540粒 3,066円 （30％還元：9月25日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

Image/Source:楽天市場