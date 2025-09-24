　24日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万363枚だった。うちプットの出来高が6385枚と、コールの3978枚を上回った。プットの出来高トップは4万1000円の453枚（15円安70円）。コールの出来高トップは4万8000円の685枚（13円安85円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 226　　　-1　　　 1　　55000　
　 259　　　 0　　　 2　　54000　
　　64　　　 0　　　 3　　53000　
　　12　　　-2　　　 4　　52000　
　　71　　　-3　　　 8　　51000　
　 185　　　-5　　　15　　50000　
　 556　　 -10　　　33　　49000　
　 685　　 -13　　　85　　48000　
　　93　　　　　　 130　　47500　
　　16　　　　　　 120　　47375　
　　33　　 -20　　 165　　47250　
　　54　　 -30　　 175　　47125　
　 561　　 -25　　 210　　47000　　1920 　　　　　　　 3　
　　18　　 -35　　 230　　46875　
　　71　　 -30　　 260　　46750　
　　 2　　 -50　　 260　　46625　
　 225　　 -25　　 315　　46500　　1580 　　　　　　　 1　
　　 1　　-135　　 280　　46375　
　　30　　 -80　　 345　　46250　
　　33　　-130　　 390　　46125　　1370 　　　　　　　 2　
　 332　　 -30　　 470　　46000　　1130 　　-110　　　14　
　　17　　-140　　 490　　45875　
　 106　　 -15　　 575　　45750　　1130 　　　　　　　 7　
　　20　　-115　　 640　　45625　　1050 　　　　　　　 3　
　 112　　　+5　　 695　　45500　　 850 　　-115　　　47　
　　18　　 -40　　 715　　45375　
　　38　　 -65　　 795　　45250　　 725 　　-105　　　 6　
　　16　　-205　　 815　　45125　　 675 　　-245　　　 3　
　　88　　 +10　　 980　　45000　　 605 　　-115　　 176　
　　　　　　　　　　　　　44875　　 625 　　 -30　　　14　
　　13　　-115　　1030　　44750　　 525 　　-110　　　19　
　　　　　　　　　　　　　44625　　 490 　　　　　　　10　
　　10　　 -20　　1250　　44500　　 455 　　 -80　　　78　
　　　　　　　　　　　　　44375　　 425 　　 -95　　　29　
　　 3　　-190　　1355　　44250　　 395 　　 -90　　　25　
　　　　　　　　　　　　　44125　　 485 　　 +95　　　 6　
　　 7　　-210　　1425　　44000　　 330 　　 -75　　 224　
　　　　　　　　　　　　　43875　　 305 　　 -45　　　20　
　　　　　　　　　　　　　43750　　 300 　　 -45　　 223　
　　　　　　　　　　　　　43625　　 265 　　 -65　　　 2　
　　 3　　+140　　1975　　43500　　 240 　　 -60　　 283　
　　　　　　　　　　　　　43375　　 230 　　 -60　　　27　
　　　　　　　　　　　　　43250　　 215 　　 -50　　　35　
　　　　　　　　　　　　　43125　　 200 　　 -50　　　41　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 190 　　 -40　　 278　
　　　　　　　　　　　　　42875　　 170 　　 -55　　　64　
　　　　　　　　　　　　　42750　　 165 　　 -45　　　64　
　　　　　　　　　　　　　42625　　 160 　　 -30　　　33　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 145 　　 -25　　　96　
　　　　　　　　　　　　　42375　　 160 　　　-5　　　 1　