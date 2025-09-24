日経225オプション10月限（24日日中） 4万8000円コールが出来高最多685枚
24日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万363枚だった。うちプットの出来高が6385枚と、コールの3978枚を上回った。プットの出来高トップは4万1000円の453枚（15円安70円）。コールの出来高トップは4万8000円の685枚（13円安85円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
226 -1 1 55000
259 0 2 54000
64 0 3 53000
12 -2 4 52000
71 -3 8 51000
185 -5 15 50000
556 -10 33 49000
685 -13 85 48000
93 130 47500
16 120 47375
33 -20 165 47250
54 -30 175 47125
561 -25 210 47000 1920 3
18 -35 230 46875
71 -30 260 46750
2 -50 260 46625
225 -25 315 46500 1580 1
1 -135 280 46375
30 -80 345 46250
33 -130 390 46125 1370 2
332 -30 470 46000 1130 -110 14
17 -140 490 45875
106 -15 575 45750 1130 7
20 -115 640 45625 1050 3
112 +5 695 45500 850 -115 47
18 -40 715 45375
38 -65 795 45250 725 -105 6
16 -205 815 45125 675 -245 3
88 +10 980 45000 605 -115 176
44875 625 -30 14
13 -115 1030 44750 525 -110 19
44625 490 10
10 -20 1250 44500 455 -80 78
44375 425 -95 29
3 -190 1355 44250 395 -90 25
44125 485 +95 6
7 -210 1425 44000 330 -75 224
43875 305 -45 20
43750 300 -45 223
43625 265 -65 2
3 +140 1975 43500 240 -60 283
43375 230 -60 27
43250 215 -50 35
43125 200 -50 41
43000 190 -40 278
42875 170 -55 64
42750 165 -45 64
42625 160 -30 33
42500 145 -25 96
42375 160 -5 1
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
226 -1 1 55000
259 0 2 54000
64 0 3 53000
12 -2 4 52000
71 -3 8 51000
185 -5 15 50000
556 -10 33 49000
685 -13 85 48000
93 130 47500
16 120 47375
33 -20 165 47250
54 -30 175 47125
561 -25 210 47000 1920 3
18 -35 230 46875
71 -30 260 46750
2 -50 260 46625
225 -25 315 46500 1580 1
1 -135 280 46375
30 -80 345 46250
33 -130 390 46125 1370 2
332 -30 470 46000 1130 -110 14
17 -140 490 45875
106 -15 575 45750 1130 7
20 -115 640 45625 1050 3
112 +5 695 45500 850 -115 47
18 -40 715 45375
38 -65 795 45250 725 -105 6
16 -205 815 45125 675 -245 3
88 +10 980 45000 605 -115 176
44875 625 -30 14
13 -115 1030 44750 525 -110 19
44625 490 10
10 -20 1250 44500 455 -80 78
44375 425 -95 29
3 -190 1355 44250 395 -90 25
44125 485 +95 6
7 -210 1425 44000 330 -75 224
43875 305 -45 20
43750 300 -45 223
43625 265 -65 2
3 +140 1975 43500 240 -60 283
43375 230 -60 27
43250 215 -50 35
43125 200 -50 41
43000 190 -40 278
42875 170 -55 64
42750 165 -45 64
42625 160 -30 33
42500 145 -25 96
42375 160 -5 1