日経225オプション11月限（24日日中） 2万3000円プットが出来高最多453枚
24日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2463枚だった。うちプットの出来高が2095枚と、コールの368枚を上回った。プットの出来高トップは2万3000円の453枚（1円高10円）。コールの出来高トップは5万1000円の82枚（9円安80円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
18 -1 1 59000
4 -2 1 58000
4 -2 9 55000
4 -4 15 54000
33 -11 26 53000
30 -6 46 52000
82 -9 80 51000
64 -10 140 50000
15 -5 245 49000
69 -35 380 48000
1 525 47500
2 550 47250
47125 2475 1
16 -45 645 47000 2405 1
9 705 46750
1 755 46625 2160 1
1 795 46500 2055 2
1 845 46375 2045 1
1 820 46250
11 -50 1010 46000 1730 0 1
2 -100 1240 45500 1405 5
45250 1350 -40 7
45125 1350 1
44875 1240 1
44375 1030 2
44000 965 +50 7
43750 845 +55 1
43625 740 2
43500 735 4
43250 680 -30 1
43000 590 -50 31
42875 655 1
42500 520 0 21
42125 485 1
42000 465 +35 38
41625 395 3
41500 375 -20 25
41125 335 -10 28
41000 325 -10 41
40875 305 -15 11
40750 310 0 6
40500 270 +5 6
40250 275 +10 1
40000 225 -25 49
39875 250 5
39750 230 0 8
39500 200 -10 5
39375 210 +20 6
