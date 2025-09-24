　24日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2463枚だった。うちプットの出来高が2095枚と、コールの368枚を上回った。プットの出来高トップは2万3000円の453枚（1円高10円）。コールの出来高トップは5万1000円の82枚（9円安80円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　18　　　-1　　　 1　　59000　
　　 4　　　-2　　　 1　　58000　
　　 4　　　-2　　　 9　　55000　
　　 4　　　-4　　　15　　54000　
　　33　　 -11　　　26　　53000　
　　30　　　-6　　　46　　52000　
　　82　　　-9　　　80　　51000　
　　64　　 -10　　 140　　50000　
　　15　　　-5　　 245　　49000　
　　69　　 -35　　 380　　48000　
　　 1　　　　　　 525　　47500　
　　 2　　　　　　 550　　47250　
　　　　　　　　　　　　　47125　　2475 　　　　　　　 1　
　　16　　 -45　　 645　　47000　　2405 　　　　　　　 1　
　　 9　　　　　　 705　　46750　
　　 1　　　　　　 755　　46625　　2160 　　　　　　　 1　
　　 1　　　　　　 795　　46500　　2055 　　　　　　　 2　
　　 1　　　　　　 845　　46375　　2045 　　　　　　　 1　
　　 1　　　　　　 820　　46250　
　　11　　 -50　　1010　　46000　　1730 　　　 0　　　 1　
　　 2　　-100　　1240　　45500　　1405 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　45250　　1350 　　 -40　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　45125　　1350 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44875　　1240 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44375　　1030 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 965 　　 +50　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　43750　　 845 　　 +55　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43625　　 740 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　43500　　 735 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　43250　　 680 　　 -30　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 590 　　 -50　　　31　
　　　　　　　　　　　　　42875　　 655 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 520 　　　 0　　　21　
　　　　　　　　　　　　　42125　　 485 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 465 　　 +35　　　38　
　　　　　　　　　　　　　41625　　 395 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 375 　　 -20　　　25　
　　　　　　　　　　　　　41125　　 335 　　 -10　　　28　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 325 　　 -10　　　41　
　　　　　　　　　　　　　40875　　 305 　　 -15　　　11　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 310 　　　 0　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 270 　　　+5　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 275 　　 +10　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 225 　　 -25　　　49　
　　　　　　　　　　　　　39875　　 250 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　39750　　 230 　　　 0　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 200 　　 -10　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　39375　　 210 　　 +20　　　 6　