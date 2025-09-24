　24日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は225枚だった。うちプットの出来高が218枚と、コールの7枚を上回った。プットの出来高トップは1万7000円の78枚（変わらず6円）。コールの出来高トップは6万円の6枚（変わらず4円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 6　　　 0　　　 4　　60000　
　　 1　　 -55　　 245　　50000　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 655 　　 -30　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 310 　　 -50　　　24　
　　　　　　　　　　　　　37500　　 230 　　　-5　　　12　
　　　　　　　　　　　　　32500　　　95 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　88 　　　+8　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　60 　　　+1　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　44 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　36 　　　+1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　30 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　30 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　16 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　15 　　　+4　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　19000　　　 9 　　　 0　　　35　
　　　　　　　　　　　　　17000　　　 6 　　　 0　　　78　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 2 　　　 0　　　47　


株探ニュース