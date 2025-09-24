日経225オプション12月限（24日日中） 1万7000円プットが出来高最多78枚
24日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は225枚だった。うちプットの出来高が218枚と、コールの7枚を上回った。プットの出来高トップは1万7000円の78枚（変わらず6円）。コールの出来高トップは6万円の6枚（変わらず4円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
6 0 4 60000
1 -55 245 50000
42000 655 -30 9
39000 310 -50 24
37500 230 -5 12
32500 95 1
32000 88 +8 3
30000 60 +1 3
28000 44 1
27000 36 +1 1
26000 30 1
25000 30 1
22000 16 1
20000 15 +4 1
19000 9 0 35
17000 6 0 78
10000 2 0 47
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
6 0 4 60000
1 -55 245 50000
42000 655 -30 9
39000 310 -50 24
37500 230 -5 12
32500 95 1
32000 88 +8 3
30000 60 +1 3
28000 44 1
27000 36 +1 1
26000 30 1
25000 30 1
22000 16 1
20000 15 +4 1
19000 9 0 35
17000 6 0 78
10000 2 0 47
株探ニュース