2024年10月6日の記事を編集して再掲載しています。

家に置くだけでQOLがチョイ上がるかも。

家具でも置物でも、暮らしの中に遊び心があったり好きなものに囲まれると幸せですよね。

もし自宅にクレーンゲームあったらどうでしょう？

心もキャッチされる

Arcade1Upの「Claw Machine」は、アメリカのレトロなタイプでインテリアとしても映えます。

子供同士でワイワイ遊んでも良いですし、大人がちょっとしたご褒美をゲットするのも大いに結構。息抜きに達成感を味わえれば、やる気スイッチが入りそうです。

マシーンには、直径12cmの大きなカプセルが12個付いてきます。難易度は3種類から選べるので、チャレンジャーなら難しいモードに挑みましょう。

好きな景品をカプセルに込めて

Image: Arcade1Up

暗い中でこのマシーンだけライトアップさせれば雰囲気もバッチリ。

景品はオモチャでもお菓子でも良いですし、日本のゲーセンで獲ってきたものを中に飾ったら粋かもしれませんね。

けっこう本格的な造りですが、1台499.99ドル（約7万3400円）のお値段となっています。

