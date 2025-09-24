INI、相川七瀬、吉柳咲良が初出演！NHK『わが心の大阪メロディー』司会者＆出演者第1弾発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月4日19時30分よりNHK総合で放送される『第25回 わが心の大阪メロディー』の司会者と出演者第1弾が発表された。

■司会は今田耕司とファーストサマーウイカ

毎年恒例となった『わが心の大阪メロディー』が、2025年も全国放送。懐かしの名曲から最新のポップスまで、大阪ゆかりの豪華アーティストによる珠玉のライブパフォーマンスが、生放送・生演奏で届けられる。

番組スタートから25年目となる2025年の放送の、司会をつとめるのは、今田耕司とファーストサマーウイカ。

そして、第1弾出演者として豪華な顔ぶれが勢揃い。

2025年に本番組に初出演するのは、大人気グローバルボーイズグループINI（※メイン写真）、デビュー30周年を迎えた相川七瀬、俳優・歌手として大活躍中の吉柳咲良の3組。

この他、関西が誇るレジェンド上沼恵美子、天童よしみをはじめ、こっちのけんと、Little Glee Monsterなど、豪華アーティストが世代・ジャンルの壁を越えてNHK大阪ホールに集結。一夜限りの音楽の祭典を盛り上げる。

あらたな出演アーティストの情報や『わが心の大阪メロディー』でしか観られない特別企画は、後日発表される。

※INI写真：(C)LAPONE ENTERTAINMENT

■【画像】司会を務める今田耕司＆ファーストサマーウイカ

■【画像】第1弾出演アーティスト

■番組情報

NHK総合『第25回 わが心の大阪メロディー』

11/04（火）19:30～20:42

司会：今田耕司、ファーストサマーウイカ

出演：INI、相川七瀬、上沼恵美子、吉柳咲良、こっちのけんと、天童よしみ、Little Glee Monster 他

※NHK ONE（新NHKプラス）にて同時・見逃し配信（放送後1週間）あり

■関連リンク

NHK 大阪ホールでの観覧についての詳細はこちら

https://www.nhk.jp/p/waga/ts/5PVQGJJGQ6/

『第25回 わが心の大阪メロディー』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/waga/ts/5PVQGJJGQ6/