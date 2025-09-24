“最強コンビ”せいや＆アレン様が恋愛の悩みを一刀両断！「クズ男は今すぐ切る！」「28歳は一番モテる！」【独占対談】
お笑いコンビ・霜降り明星のせいやと、人急上昇中のカリスマ・アレン様が、大バズリしまくったコラボ動画（通称：ドクターティーチャー）以来、1年ぶりにコラボが実現。ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』（16日スタート 全8回）を2人でウォッチしながら、好き放題に語り尽くす動画が24日に公開された。
【動画】“最強コンビ”せいや＆アレン様が恋愛の悩みを一刀両断！「クズ男は今すぐ切る！」「28歳は一番モテる！」【独占対談】
オリコンニュースは、収録直後の2人の独占インタビューを実施。前編では2人の関係性や、恋愛リアリティーショー初体験ながら即ドハマりしたアレン様に番組の魅力を語ってもらった。後編では、女性たちの恋愛の悩みを2人に相談し、バッサリと一刀両断してもらった。
――本日は女性からの恋愛の悩みについて、せいやさんとアレン様にアドバイスを頂きたいと思います。
＜悩み1 36歳女性／独身＞
最近彼氏ができたのですが、仕事が忙しく土日も勤務があり平日も夜遅いことから、彼氏と会うタイミングがなかなか作れません。彼の仕事は朝が早く私が帰宅する頃にはもう寝ていることも多く、長い時は2〜3週間会えないこともあります。このままのペースだと飽きられてしまうのではないかと不安です。どうしたら彼の気持ちをつなぎ止められますか？
【せいや】僕の個人的な見解は、付き合うなら会う頻度がホンマに合う人がいいし、そこが合う人がけっこうスルッと結婚まで行くと思うんですよ。だから、付き合ってても自分が我慢して苦しんで時間を作るより、言い方が悪いかもしれないですけど「この人とは時間が合わなかったから、結婚ができなくても仕方ない」って割り切るぐらいじゃないと。もしかしたら、もっと時間が合う人とか一緒の頻度で会いたくなる人が現れるかもしれない。そう思ってたほうが楽かもしれないですし、自分が頑張ると絶対にキツくなってしまうので。
【アレン様】私は一言で簡潔言いますよ、これで全部解決します。“ボディタッチ●ポ”です。
【せいや】え!? ボディタッチ●ポ!?
【アレン様】は〜い。ボディタッチ●ポは早いですよ。あのね、無理くりでも会う時間を見つけるんですよ、一瞬でも。そこでパラッとボディタッチ●ポしちゃえば、もうのめり込みます。心をつなぎとめるには、添い寝だとか肉体関係だったり、肌と肌を合わせるのが大事なんです。それこそ30分だけでもいいんですよ、それがあるだけでも異性の心をだいぶ引き止められる。ですから、本当にちゃちゃっと抜いてあげるだけで…。
【せいや】ついに言うた（笑）。ボディタッチ●ポって抜くことだったんですね。
【アレン様】それだけでもだいぶ満足されるし、そこからちょっと会えない時間ができても「また会いたいな」ってなってくる。私は本当にわずかな時間でも、無理やり見つけてササッと抜いてあげてますし、それで心をつなぎ止められています。
――ありがとうございます。続いてこちらのお悩みです。
＜悩み2 28歳女性／独身＞
好きな人がいわゆる“クズ男”で、酔うといろいろな女の子を連れて帰ったり、怒ると暴言を吐かれたりします。友達には「時間の無駄」と言われるのですが、楽しい思い出を振り返るとどうしても離れられません。どうやったら見切りをつけることができるでしょうか？
【せいや】さっきスタイリストさんと話してたんですけど、28歳くらいの女性って一番モテる時期だと思うんですよ。女性として輝いていて、色気も出てくる、そんな時期に悩んでるのがもったいないです。酔っ払ったら家に女を連れて帰るって、とんでもないですよ。漫画でもあんま見たことないレベルですね。
――こんなクズ男とは、早く別れるべきだと。
【せいや】いますぐ切る！自分の年齢の魅力に自分で気づくべきです。20代前半だったら若くてそういう恋愛も楽しいかもしれないですけど、28歳になるともっといい人がいると思いますよ。
【アレン様】私は一旦、距離を置いたほうがいいと思う。女を連れ込んだりして、浮気心があるわけじゃないですか。相手の気持を確かめるために一旦離れて、それで向こうが戻ってこなかったら「私への気持ちはなかったんだ」って知ることができるし、「ゴメン、やっぱり好きだからそばにいて」って言われるかもしれない。相手の気持を試すっていう意味で、距離を置いてみましょう。戻ってこなかったらゴミ人間、「やっぱり君がいないとさみしいです」って戻ってきたら、かわいいところのある男だなって。ダラダラ続けていくのは良くないと思います。
――意外にもストレートな回答ですね。
【アレン様】私、普通のこと言いますから。生放送のニュース番組『ABEMA Prime』では一言も下ネタを言わないですし、この前なんて真面目な顔でニセコの水源問題にコメントしてましたから。「所有者は誰なの」って。
【せいや】それを聞いてどうすんねん（笑）。
――続きまして、こちらのお悩みです。
＜悩み3 29歳女性／独身＞
推し活をしていて、実家暮らし（通称：子供部屋おばさん）をしている29歳です。彼氏ができるビジョンが全く見えないのですが、彼氏はできると思いますか？
【アレン様】あのね、恋愛は別に強制でするものではないので、興味がないんだったら一生しなくてもいいと思います。興味が湧いた時にすればいいので、例えば50歳になった段階で恋愛に興味が湧いたら、そこから相手を探せばいいし。私も今は恋愛に全く興味がないですから。
【せいや】僕もまったく一緒ですね。別に推しに恋愛をしててもいいわけですし、熱量を持って応援するっていうのはステキなことなので。その方が次にいい恋愛ができる気がするし、好きなものがある方がいい人と巡り会えるんじゃないですかね。
――自分の興味に対して熱量を持てることが大事なんですね。では、次が最後の相談になります。
＜悩み4 28歳女性／独身＞
彼氏と付き合ってもうすぐで2年、同棲を始めて半年なのですが、お金の価値観が合わず、喧嘩ばかりです。貯金がない相手とでも幸せになれると思いますか？
――お2人がご覧になった『ラブキャッチャージャパン2』に通じるテーマでもあります。
【せいや】お金の感覚がピッタリ合うのって、難しいじゃないですか。でも、これだけは合わせておきたいと思ったのが、交通機関の価値観。どこかに行くときに電車で行くのか、タクシーで行くのか、バスでもいいのか。僕はそれがめっちゃ大事やなと思っていて。食事の金銭感覚は合わせられると思うんですけど、移動する時に「ここまでは歩こう」って提案しても、「タクシーで行こう」って言われちゃうと、その感覚の違いが段々とストレスになっていって、結婚したらキツいんじゃないかなと思います。食事や洋服の価値観より、タクシーか電車かの価値観が大事ですよね。
【アレン様】相談者の方は「貯金がない相手」とおっしゃっていたけど、じゃあ100万円あったら不安は消えるの？って思っちゃうんです。それで足りないなら、500万なら？1000万なら？ってきりがないし、お金の心配って漠然としてるものですよね。だから私は貯金とかあんまり当てにしてなくて、お金がないならお互いが頑張って稼げばいいじゃんって。1000万あったって家のローンの頭金で消えちゃうし、じゃあ何十億あればいいの？
【せいや】お金の心配ってナンセンスで、不安が解消されることは永遠にないですよね。
【アレン様】私はけっこうお金のことはぶっ飛んでますから、散財もするし気にしてないです。「欲の塊や！」って言われるくらい、旅行、ショッピング、ご飯、マッサージと全部の欲がすごいのよ。欲望にきりがないから、お金はいくらあっても足りないザマス。私はお金を稼いでる方だと思うけど、欲が終わらないもん。貯金は一切ないしね。
【せいや】入ってきたら全部使っちゃうんですね。
【アレン様】もう我慢できなくて、そんな感じだから貯金ができないのよ。欲に忠実になってるからお金がないんですけど、ストレスもないし幸せなの。だから相手の貯金がなくても、ないなりに楽しめばいいんじゃないって思います。
――たくさんのお悩みにお答えいただきありがとうございます！最後にお2人がご覧になった『ラブキャッチャージャパン2』の見どころを教えてください。
【せいや】この番組は騙し合いが面白いですね。それに、僕らのトークは他では絶対に見られない面白い視点でツッコミを入れたり、アレン様のエグい切り口でとんでもないワードが飛び出してるんで、ぜひ見てください！
【アレン様】せいやたんと同じになりますが、2人のトークは他に類を見ない感じに仕上がったと思います。『ラブキャッチャージャパン2』も人間の心理戦というか、恋愛と絡めて欲に刺さってくるお金も絡んできて、めちゃくちゃに引き込まれる作品です。私も恋愛リアリティーショーの初心者でしたけど、初めての人にこそ見てほしいです。私と一緒の感覚になりますよ。そこから派生して、せいやたんがMCをしていた『ラブパワーキングダム』も興味が出てきたので、そっちも見てみようと思います。
■ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』番組概要
放送日：2025年9月16日（火）より毎週火曜日 午後9：00
番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1904
（鑑賞会URL）https://abema.tv/video/episode/90-1904_s2_p801
【動画】“最強コンビ”せいや＆アレン様が恋愛の悩みを一刀両断！「クズ男は今すぐ切る！」「28歳は一番モテる！」【独占対談】
オリコンニュースは、収録直後の2人の独占インタビューを実施。前編では2人の関係性や、恋愛リアリティーショー初体験ながら即ドハマりしたアレン様に番組の魅力を語ってもらった。後編では、女性たちの恋愛の悩みを2人に相談し、バッサリと一刀両断してもらった。
＜悩み1 36歳女性／独身＞
最近彼氏ができたのですが、仕事が忙しく土日も勤務があり平日も夜遅いことから、彼氏と会うタイミングがなかなか作れません。彼の仕事は朝が早く私が帰宅する頃にはもう寝ていることも多く、長い時は2〜3週間会えないこともあります。このままのペースだと飽きられてしまうのではないかと不安です。どうしたら彼の気持ちをつなぎ止められますか？
【せいや】僕の個人的な見解は、付き合うなら会う頻度がホンマに合う人がいいし、そこが合う人がけっこうスルッと結婚まで行くと思うんですよ。だから、付き合ってても自分が我慢して苦しんで時間を作るより、言い方が悪いかもしれないですけど「この人とは時間が合わなかったから、結婚ができなくても仕方ない」って割り切るぐらいじゃないと。もしかしたら、もっと時間が合う人とか一緒の頻度で会いたくなる人が現れるかもしれない。そう思ってたほうが楽かもしれないですし、自分が頑張ると絶対にキツくなってしまうので。
【アレン様】私は一言で簡潔言いますよ、これで全部解決します。“ボディタッチ●ポ”です。
【せいや】え!? ボディタッチ●ポ!?
【アレン様】は〜い。ボディタッチ●ポは早いですよ。あのね、無理くりでも会う時間を見つけるんですよ、一瞬でも。そこでパラッとボディタッチ●ポしちゃえば、もうのめり込みます。心をつなぎとめるには、添い寝だとか肉体関係だったり、肌と肌を合わせるのが大事なんです。それこそ30分だけでもいいんですよ、それがあるだけでも異性の心をだいぶ引き止められる。ですから、本当にちゃちゃっと抜いてあげるだけで…。
【せいや】ついに言うた（笑）。ボディタッチ●ポって抜くことだったんですね。
【アレン様】それだけでもだいぶ満足されるし、そこからちょっと会えない時間ができても「また会いたいな」ってなってくる。私は本当にわずかな時間でも、無理やり見つけてササッと抜いてあげてますし、それで心をつなぎ止められています。
――ありがとうございます。続いてこちらのお悩みです。
＜悩み2 28歳女性／独身＞
好きな人がいわゆる“クズ男”で、酔うといろいろな女の子を連れて帰ったり、怒ると暴言を吐かれたりします。友達には「時間の無駄」と言われるのですが、楽しい思い出を振り返るとどうしても離れられません。どうやったら見切りをつけることができるでしょうか？
【せいや】さっきスタイリストさんと話してたんですけど、28歳くらいの女性って一番モテる時期だと思うんですよ。女性として輝いていて、色気も出てくる、そんな時期に悩んでるのがもったいないです。酔っ払ったら家に女を連れて帰るって、とんでもないですよ。漫画でもあんま見たことないレベルですね。
――こんなクズ男とは、早く別れるべきだと。
【せいや】いますぐ切る！自分の年齢の魅力に自分で気づくべきです。20代前半だったら若くてそういう恋愛も楽しいかもしれないですけど、28歳になるともっといい人がいると思いますよ。
【アレン様】私は一旦、距離を置いたほうがいいと思う。女を連れ込んだりして、浮気心があるわけじゃないですか。相手の気持を確かめるために一旦離れて、それで向こうが戻ってこなかったら「私への気持ちはなかったんだ」って知ることができるし、「ゴメン、やっぱり好きだからそばにいて」って言われるかもしれない。相手の気持を試すっていう意味で、距離を置いてみましょう。戻ってこなかったらゴミ人間、「やっぱり君がいないとさみしいです」って戻ってきたら、かわいいところのある男だなって。ダラダラ続けていくのは良くないと思います。
――意外にもストレートな回答ですね。
【アレン様】私、普通のこと言いますから。生放送のニュース番組『ABEMA Prime』では一言も下ネタを言わないですし、この前なんて真面目な顔でニセコの水源問題にコメントしてましたから。「所有者は誰なの」って。
【せいや】それを聞いてどうすんねん（笑）。
――続きまして、こちらのお悩みです。
＜悩み3 29歳女性／独身＞
推し活をしていて、実家暮らし（通称：子供部屋おばさん）をしている29歳です。彼氏ができるビジョンが全く見えないのですが、彼氏はできると思いますか？
【アレン様】あのね、恋愛は別に強制でするものではないので、興味がないんだったら一生しなくてもいいと思います。興味が湧いた時にすればいいので、例えば50歳になった段階で恋愛に興味が湧いたら、そこから相手を探せばいいし。私も今は恋愛に全く興味がないですから。
【せいや】僕もまったく一緒ですね。別に推しに恋愛をしててもいいわけですし、熱量を持って応援するっていうのはステキなことなので。その方が次にいい恋愛ができる気がするし、好きなものがある方がいい人と巡り会えるんじゃないですかね。
――自分の興味に対して熱量を持てることが大事なんですね。では、次が最後の相談になります。
＜悩み4 28歳女性／独身＞
彼氏と付き合ってもうすぐで2年、同棲を始めて半年なのですが、お金の価値観が合わず、喧嘩ばかりです。貯金がない相手とでも幸せになれると思いますか？
――お2人がご覧になった『ラブキャッチャージャパン2』に通じるテーマでもあります。
【せいや】お金の感覚がピッタリ合うのって、難しいじゃないですか。でも、これだけは合わせておきたいと思ったのが、交通機関の価値観。どこかに行くときに電車で行くのか、タクシーで行くのか、バスでもいいのか。僕はそれがめっちゃ大事やなと思っていて。食事の金銭感覚は合わせられると思うんですけど、移動する時に「ここまでは歩こう」って提案しても、「タクシーで行こう」って言われちゃうと、その感覚の違いが段々とストレスになっていって、結婚したらキツいんじゃないかなと思います。食事や洋服の価値観より、タクシーか電車かの価値観が大事ですよね。
【アレン様】相談者の方は「貯金がない相手」とおっしゃっていたけど、じゃあ100万円あったら不安は消えるの？って思っちゃうんです。それで足りないなら、500万なら？1000万なら？ってきりがないし、お金の心配って漠然としてるものですよね。だから私は貯金とかあんまり当てにしてなくて、お金がないならお互いが頑張って稼げばいいじゃんって。1000万あったって家のローンの頭金で消えちゃうし、じゃあ何十億あればいいの？
【せいや】お金の心配ってナンセンスで、不安が解消されることは永遠にないですよね。
【アレン様】私はけっこうお金のことはぶっ飛んでますから、散財もするし気にしてないです。「欲の塊や！」って言われるくらい、旅行、ショッピング、ご飯、マッサージと全部の欲がすごいのよ。欲望にきりがないから、お金はいくらあっても足りないザマス。私はお金を稼いでる方だと思うけど、欲が終わらないもん。貯金は一切ないしね。
【せいや】入ってきたら全部使っちゃうんですね。
【アレン様】もう我慢できなくて、そんな感じだから貯金ができないのよ。欲に忠実になってるからお金がないんですけど、ストレスもないし幸せなの。だから相手の貯金がなくても、ないなりに楽しめばいいんじゃないって思います。
――たくさんのお悩みにお答えいただきありがとうございます！最後にお2人がご覧になった『ラブキャッチャージャパン2』の見どころを教えてください。
【せいや】この番組は騙し合いが面白いですね。それに、僕らのトークは他では絶対に見られない面白い視点でツッコミを入れたり、アレン様のエグい切り口でとんでもないワードが飛び出してるんで、ぜひ見てください！
【アレン様】せいやたんと同じになりますが、2人のトークは他に類を見ない感じに仕上がったと思います。『ラブキャッチャージャパン2』も人間の心理戦というか、恋愛と絡めて欲に刺さってくるお金も絡んできて、めちゃくちゃに引き込まれる作品です。私も恋愛リアリティーショーの初心者でしたけど、初めての人にこそ見てほしいです。私と一緒の感覚になりますよ。そこから派生して、せいやたんがMCをしていた『ラブパワーキングダム』も興味が出てきたので、そっちも見てみようと思います。
■ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』番組概要
放送日：2025年9月16日（火）より毎週火曜日 午後9：00
番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1904
（鑑賞会URL）https://abema.tv/video/episode/90-1904_s2_p801