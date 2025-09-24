430万再生の「ドクターティーチャー」から1年、霜降り明星せいや＆アレン様の久々コラボ実現！【独占対談】
お笑いコンビ・霜降り明星のせいやと、人急上昇中のカリスマ・アレン様。1年前に公開されたコラボ動画（通称：ドクターティーチャー）は430万回も再生されるほど大きな話題を集め、現在も再生数を伸ばしSNSでも切り抜き動画がバズりまくっている。
【動画】430万再生の「ドクターティーチャー」から1年、霜降り明星せいや＆アレン様の久々コラボ実現！【独占対談】
そんな2人の久しぶりのコラボが実現した。ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』（16日スタート 全8回）を2人でウォッチしながら、好き放題に語り尽くす動画が24日に公開された。アレン様のギリギリな発言にせいやが的確にツッコミを入れまくり、1年ぶりの再会を感じさせないほど爆発的に盛り上がっている。
オリコンニュースは、収録直後の2人の独占インタビューを実施。「恋愛リアリティーショーは見たことがなかった」というアレン様が、いきなりドハマリした『ラブキャッチャージャパン2』の魅力、そしてアレン様が支持される理由をせいやが語り尽くす。
■1年ぶりの対面も息ぴったり、しかし…アレン様「次にスベったら全部あんたのせい！」
――アレン様、今日もステキなお召し物ですね。
【せいや】発光してますし、エネルギーがすごいですよね。
【アレン様】最近はすべての現場で自分専用のライトを出演条件にしてますから。これがないと出ない！コメンテーターで出演している『ABEMA Prime』では、私だけライトが当たるから他のコメンテーターの人が暗くなっちゃってます（笑）。
――さすがです。お2人のコラボといえば、1年前の動画が430万回以上も再生され、今も伸び続けるほど人気を集めています。
【せいや】これの何がすごいかって、あの動画はトークだけなんですよ。大食いとかそういう企画をやらず、アレン様が喋ってるのを僕が聞いてるだけで400万以上も再生って。収録もめっちゃ面白くて、カメラマンさんも涙を流して「めっちゃおもろい！」って言ってましたから（笑）。
――名シーン「ドクターティーチャー」も、普通の人ならアレン様の迫力で聞き流してしまいそうなところ、せいやさんがしっかり拾うことで誕生しましたね。
【せいや】アレン様の“旨味”を絶対に逃さないぞって気合を入れてましたから。あれがバズったんで、本当にありがたいです。
――プライベートでの交流はあるんですか？
【せいや】それはないですね。僕の嫁とか妹とか周りの人がアレン様を好きすぎて、軽く扱えない感じがあります。2人で遊ぶのも、ちょっと違うなって…。
【アレン様】そうなのぉ？
【せいや】（苦笑しながら）なんていうのかな、仲良くなりたいけどアレン様とボウリングしたりカラオケしたりって、もったいないと思って。アレン様の魅力をみんなに見てほしいし、仲良くなりたいけど本番でしか会いたくないというか。プライベートでアレン様にめっちゃいいツッコミが決まっても、他に誰も見てないと悔しくなるんです。だから、アレン様の魅力をみんなに伝えたいんですよね。
――アレン様もせいやさんが自分の良さを引き出してくれると感じますか？
【アレン様】せいやたんはすごく上手だなって思います。仕事で芸人さんと関わることが多くて、9番街レトロの（なかむら）しゅん君とか、トンツカタンの森本（晋太郎）さんから「アレン様は芸人以外の人では群を抜いて面白い」と言ってくださって。私って芸人の素質があるのかしらって思ってきてるんですけど、その中でもせいやたんとの相性は独特で。「ドクターティーチャー」で涙を流して笑ってくださる方がいっぱいいて、本当はすぐにまたコラボしたい気持ちもあるんですけど、あれを超えなきゃってプレッシャーになるのもイヤなので、気軽にしないほうがいいかなとも思うんです。
【せいや】めっちゃわかります。前回が面白すぎたので、次やってアレン様をスベらせるわけにはいかんと。
【アレン様】そうね、でも次にやってスベったら全部あんたのせいにするから！（笑）。
【せいや】だから、今回のコラボはめっちゃ良かったです！アレン様と一緒に恋愛リアリティーショーを見るっていう、すごい楽しい仕事でした。
■アレン様、恋愛リアリティー初体験で即ドハマり「金が絡むと目の色が変わるの」
――今回もせいやさんはアレン様の魅力を引き出せましたか？
【せいや】引き出すっていうか、アレン様が勝手に出してくるんで（笑）、やっぱりアレン様は面白かったし、恋愛リアリティーショーとアレン様の相性が良かったです。
【アレン様】1年ぶりの2人の映像ですし、めちゃくちゃいいタイミングでした。ここに我々を呼んでくれたっていうのは、制作チームが神がかってます。このコンビって早いもの勝ちだったと思うので、そこにこの企画ですごくやりやすかったです。
――アレン様は普段から恋愛リアリティーショーはご覧になるのでしょうか？
【アレン様】一切見ないですぅ！人の恋愛なんて興味ないですし、そういう番組って「ちゃっちい」って思ってたの。私が見るものじゃないわって。でも、まんまとのめり込みました！今回は3話まで見たのですが、「早く先を見せて！」って感じです。
【せいや】アレン様のハマりっぷりがすごかったです。気になったところを「もう1回見よう」って言って全然進まなかったり（笑）。
――アレン様が初めて見たのが、愛か金を選ぶ『ラブキャッチャージャパン2』というのも良かったんですかね。
【アレン様】うん、そうだと思います。私にすごく刺さってるし、のめり込める内容でしたね。金が関わるとね、私は目の色が変わるのよ。これがもし普通の恋愛メインの番組だったら、「面白い〜」ってフリをしてたかもしれない。でも、これは本当に演技なしで楽しめました。
――せいやさんは同じABEMAの恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム』のMCをされていましたが、普段はご覧になりますか？
【せいや】そうですね。恋愛リアリティーショーの面白いところって、ツッコミ要素なんですよ。恋愛も面白いけど人間模様がすごいんで、みんなでワイワイとツッコミながら見るのが面白くて、それがアレン様と一緒だったので最高でした！番組のMCは見取り図さんですけど、申し訳ないですが乗っ取りますよ。こっちのトーク番組には本編にないワードがバンバン出てきましたから。「これバックから入ってるんじゃないの？」「あとは入れるだけでしょ？」とか（笑）。
【アレン様】「5分後にパイ●リが始まるんじゃない？」とかね（笑）。
【せいや】どこまで使われてるかわからないけど、ABEMAさんには攻めてほしい、攻めないと意味ないですよ。
【アレン様】全部のワードを使ってくださったら、すごい規模になってる“クリマン集団（＝ファン）”の方たちが「さすがABEMA！」ってコメントしてくださいますよ。この企画に私とせいやたんを呼んでくださってすごくうれしいから、ぜひ攻めてください！
――好評だったら、インスタライブでファンの皆さんとウォッチパーティーはいかがですか？
【アレン様】インスタライブはやらないです！（キッパリ）。やっぱり豪華絢爛なスタジオの大型キャメラで撮ってもらわないと。スマホからの配信なんてやりませんわ！
◆恋愛リアリティーショー初心者のアレン様をトリコにした『ラブキャッチャージャパン2』第1・2話は、ABEMAで無料見逃し配信中。インタビュー後半は、女性たちの恋愛の悩みをせいや＆アレン様がアドバイスする。
■ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』番組概要
放送日：2025年9月16日（火）より毎週火曜日 午後9：00
番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1904
（鑑賞会URL）https://abema.tv/video/episode/90-1904_s2_p801
