【しまむらのトップス】が可愛い！「一目惚れで即カゴ」「買っておいても損はさせん」だって！
ワードローブを秋らしくアップデートするなら、あたたかみのあるニットトップスを取り入れるのがおすすめ。おしゃれな編み柄やレイヤード風デザインを取り入れた、プチプラでもディテールで差がつくトップスが【しまむら】に登場しています。今回はプチプラ高見えコーデが得意な@h_n_l_28さんも絶賛する、今買いたいトップスを紹介します。
編み柄がおしゃれのポイントに
【しまむら】「ガラアミニットCD」\1,639（税込）
@h_n_l_28さんが「一目惚れで即カゴ」と即決購入したのは、編み柄が可愛いニットカーディガン。半袖なのでいますぐにコーデ投入しやすく、あたたかそうなニットの質感が季節感をもたらしてくれる1枚です。シンプルな丸首で、前を閉めればプルオーバーとしても着られます。ボタンまわりと袖周辺で柄が変わっているのも、おしゃれ見えのポイントです。
レイヤード風のデザインで即こなれ見え
【しまむら】「KOKハイショクカサネCD」\1,639（税込）
「今、買っておいても損はさせん」と、@h_n_l_28さんも激推ししているレイヤード風カーディガン。おしゃれな配色と重ね着風デザインで、シンプルなボトムスに合わせるだけで一気に旬顔に。ボディラインに優しくフィットし、センシュアルなムードも演出してくれそうです。ボタンの留め外しで雰囲気を変えられるから、着回し力を重視したい人にもおすすめ。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では@h_n_l_28様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
Writer：Anne.M