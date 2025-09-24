宇和海で養殖が盛んな真珠の品質を人工知能（ＡＩ）で判定する装置の開発を、愛媛県産業技術研究所と企業が進めている。

ＡＩ企業「アークラ」（東京都）によると、客観的な基準で真珠の選別が短時間ででき、コスト削減や人手不足の解消、ブランド力向上が期待できるという。今冬の真珠の浜揚げに合わせて実施する２回目の実証実験で、品質の判定能力を検証する。養殖業者へ装置を販売するだけでなく、加工業者向けの装置の製作も視野に入れている。（丸山竜誠）

デジタル技術で課題を解決する県の事業「トライアングルエヒメ」の一環として、真珠の品質判定を自動化する技術開発を２０２４年１０月から進めている。プロジェクトの主体のアークラがＡＩの開発を担当。真珠を大きさ、形、色味、傷、照り（輝き）、巻き（層の厚さ）の六つの基準で、撮影した画像から品質を判定する。

撮影装置の開発は、これまでも製品の品質検査装置を開発してきた機械製作企業「システムエルエスアイ」（松山市）が担う。県産業技術研究所が、従来の目視による品質判定との差を検証する。

今年１月に真珠養殖業者と協力して実証実験を開始し、多くのデータを集めることで品質を数値化していった。形と大きさ、傷は一定のランク分けが可能なレベルにまで判定できた。

しかし、照りの測定は、通常のカメラでは、真珠の反射光が強すぎて判定に限界があることがわかった。巻きも外見上の撮影だけでは難しく、赤外光カメラでの撮影や超音波での測定も視野に入れている。

撮影は、測定装置の内部に真珠を置いて行う。現在は人が真珠を動かしているが、将来的には自動で真珠全体を撮影し、ランクごとに分類するロボットアームも製作する予定だという。

アークラによると、技術が確立した場合、これまで判定にかかっていた時間を大幅に短縮でき、人手不足の解消につながるという。

また、品質の判定基準が明確になることで、ブランド力を高め、海外輸出の拡大にもつながるとみている。早ければ２年後の技術完成をめどに、開発を進めている。

愛媛は国内有数の真珠産地だが、高齢化などで県内の真珠養殖の事業者数は年々減少している。過去約６０年間で最も盛んだった１９９０年の６２９から、２０２３年は２０９に減少。生産量も約２万６０００キロから約３６００キロに大きく減少した。

撮影装置を担当するシステムエルエスアイの門間陽一さんは「開発中の技術が現地の真珠業者の助けになれば。地場産業を盛り上げていきたい」と話す。