大相撲秋場所１１日目（２４日、東京・両国国技館）、青森県出身の十両錦富士（２９＝伊勢ヶ浜）が十両荒篤山（荒汐）を押し出して９勝目（２敗）。取組後は「自分では手を出して、胸を合わせて行ったつもり。相手も必死に来ているので、前に出る気持ちでなんとか」とうなずいた。

青森県出身の幕内力士は明治時代の１８８３年から１４２年間、途絶えていない。だが、今場所は同県出身の幕内尊富士（伊勢ヶ浜）が右腕のケガで初日から休場しており、来場所の十両転落が決定的となっている。

その中で、再入幕を目指す錦富士が価値ある９勝目を挙げた。「まだ油断できない。毎日１つずつ、それでここまできたので」と表情を引き締めた。

弟弟子の尊富士からは、稽古場で「今場所、相当仕上がってますね。お願いします」とエールを送られた。錦富士は「（尊富士は）自分の相撲より緊張して（取組を）見てくれているみたいなので」と、幕内返り咲きへ闘志を燃やす。

十両の優勝争いでも、元大関の朝乃山（高砂）、朝白龍（高砂）と２敗で並んでトップを走る。大事な終盤戦へ、錦富士は「一日一番、集中してまた頑張りたい」と言葉に力を込めた。