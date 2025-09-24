米ラッパー・Ｄ４ｖｄ（２０＝発音はデイビッド＝本名デイビッド・アンソニー・バーク）の車のトランクから先日、去年行方不明になった１５歳少女のバラバラ遺体が発見された事件で、ロサンゼルス市警は捜査を進めている。

そんななか、Ｄ４ｖｄが過去にユーチューブで配信したミュージックビデオの中に、死体を車のトランクに引きずる不気味なシーンがあった。米紙ニューヨーク・ポストが２３日、報じた。

９月８日、ロサンゼルスのノース・マンスフィールド・アベニューの車両置き場に置かれていた車から悪臭がするとして、作業員が通報。車はハリウッドヒルズに１か月以上放置されており、車両置き場にレッカー移動されたばかりだった。ロサンゼルス市警がトランクを開けたところ、昨年４月から行方不明で、捜索願が出されていたセレステ・リバス・エルナンデスさん（１５）であることが分かった。リバスさんの誕生日は９月７日だった。

この事件が報じられてから、Ｄ４ｖｄに注目が集まり、ユーチューブで公開されているＭＶの再生回数もアップしている。特に「ワン・モア・ダンス」のＭＶがオンラインで拡散され、現実の事件をほうふつとさせる不気味さが話題となっている。

そのＭＶは２月に公開されたもので、血まみれのＤ４ｖｄが自分自身の体を地面に引きずりながら運び、最終的に車のトランクに押し込むという内容だ。

Ｄ４ｖｄは、この事件で逮捕や起訴はされていない。それでも、Ｄ４ｖｄは世界ツアーの残り日程をキャンセルしており、米国や欧州での公演を中止したのは捜査が続いているためだ。

ロサンゼルス市警は、リバスさんの死についてＤ４ｖｄを容疑者と認定してはいないものの、先日、Ｄ４ｖｄが滞在していたハリウッドヒルズの家を家宅捜索し、「いくつかの証拠品」を押収したという。

リバスさんとＤ４ｖｄの関係は不明ながら、リバスさんの母親は「娘はデイビッドという人物と交際していた」と語っている。

また、Ｄ４ｖｄは未発表曲の歌詞の中で「セレステ」という名前を２度使っている。さらに、リバスさんと似た若い女性と一緒に写るＤ４ｖｄの画像もインターネット上に出回っている。