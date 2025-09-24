注目の“日本一可愛い新入生”候補 横浜市立大学・しらいあいさん【フレキャン2025特集】
【モデルプレス＝2025/09/24】日本一の新入生を決めるミスコン「FRESH CAMPUS CONTEST 2025」（通称：フレキャン）にて、2次審査通過者の中で「モデルプレス掲載権」を獲得した出場者にインタビューを実施。今回は、横浜市立大学・しらいあいさんのインタビュー。
【写真】昨年度の“日本一可愛い新入生”
「FRESH CAMPUS CONTEST」は、今年で16年目を迎える大学・専門学校新入生を対象としたコンテスト。2010年度の初開催からこれまでの歴史の中で、数多くのアナウンサーやタレント・モデルなどを多数輩出してきた。
2024年度のグランプリは稲垣瑠奈（法政大学）。これまでのコンテスト出身者には、宇内梨沙（TBSアナウンサー）、上村彩⼦（TBSアナウンサー）、滝菜月（⽇本テレビアナウンサー）、中村麻美 （アパレルブランドディレクター）、井⼝綾⼦（タレント）、中川紅葉（女優）、斉藤里奈（モデル・ミス週刊少年マガジン）、長谷川新奈（元AKB48）、南野巴那（女優）、有賀怜香（テレ朝学生キャスター）、榎本ゆいな（タレント）等がいる。
大学：横浜市立大学
出身地：長野県
誕生日：12月19日
趣味：スノーボード、折り紙、石集め
特技：空手、ピアノ、肝臓について話すこと
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
大学1年生らしい新しい挑戦をしたかったから。
― コンテスト期間中、自分磨きのために頑張っていることはありますか？
可愛いって思って頂けるようにメイク、ダイエット等美容系を頑張っています！
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
広く色んなことに手を出してきたので色々できます！！あとはやっぱり肝臓ですかね。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
モデルと研究者になりたい。多分、研究者の方からしたら研究に時間を費やせって思われるかもしれないけど、私は今までの経験から1本でやっているよりいろんなことを追った方が上手くいってきたので、そういう生き方をしたいです。
― 今後の審査への意気込みをお願いいたします！
たくさんの方に応援して頂けるよう精一杯やるのみ！！自分の限界を超えていきたいです。
「FRESH CAMPUS CONTEST」では、審査の段階から雑誌掲載、TVキー局主催のイベント・番組レポーター出演、大型ファッションショー出演等のチャンスも。これまでに「神戸コレクション」「超十代」を始めとするイベントの出演や人気雑誌「CanCam」「JJ」「non-no」「Ray」など多くのイベントや雑誌とコラボレーションしたほか、過去にはフジテレビ制作の地上波ドラマやMBSラジオといったメディアへの出演機会もコンテスト参加者に与えられてきた。今年度もすでに特別協力として「テレビ朝日アスク」「モデルプレス」「CanCam」が決定。今年も学生の夢に向けた様々なチャンスを参加者に提供する。
今年度は、10月2日より4次審査がスタート。グランプリは、12月13日に品川インターシティホールにて行われる表彰式で発表される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】昨年度の“日本一可愛い新入生”
◆「FRESH CAMPUS CONTEST」とは？
「FRESH CAMPUS CONTEST」は、今年で16年目を迎える大学・専門学校新入生を対象としたコンテスト。2010年度の初開催からこれまでの歴史の中で、数多くのアナウンサーやタレント・モデルなどを多数輩出してきた。
◆しらいあいさんプロフィール
大学：横浜市立大学
出身地：長野県
誕生日：12月19日
趣味：スノーボード、折り紙、石集め
特技：空手、ピアノ、肝臓について話すこと
◆「フレキャン」しらいあいさんにインタビュー
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
大学1年生らしい新しい挑戦をしたかったから。
― コンテスト期間中、自分磨きのために頑張っていることはありますか？
可愛いって思って頂けるようにメイク、ダイエット等美容系を頑張っています！
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
広く色んなことに手を出してきたので色々できます！！あとはやっぱり肝臓ですかね。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
モデルと研究者になりたい。多分、研究者の方からしたら研究に時間を費やせって思われるかもしれないけど、私は今までの経験から1本でやっているよりいろんなことを追った方が上手くいってきたので、そういう生き方をしたいです。
― 今後の審査への意気込みをお願いいたします！
たくさんの方に応援して頂けるよう精一杯やるのみ！！自分の限界を超えていきたいです。
◆“日本一可愛い新入生”「フレキャン」まもなく4次審査
「FRESH CAMPUS CONTEST」では、審査の段階から雑誌掲載、TVキー局主催のイベント・番組レポーター出演、大型ファッションショー出演等のチャンスも。これまでに「神戸コレクション」「超十代」を始めとするイベントの出演や人気雑誌「CanCam」「JJ」「non-no」「Ray」など多くのイベントや雑誌とコラボレーションしたほか、過去にはフジテレビ制作の地上波ドラマやMBSラジオといったメディアへの出演機会もコンテスト参加者に与えられてきた。今年度もすでに特別協力として「テレビ朝日アスク」「モデルプレス」「CanCam」が決定。今年も学生の夢に向けた様々なチャンスを参加者に提供する。
今年度は、10月2日より4次審査がスタート。グランプリは、12月13日に品川インターシティホールにて行われる表彰式で発表される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】