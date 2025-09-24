注目の“日本一のサークル美女”候補 上智大学・早藤李紗さん【ミスサー2025特集】
【モデルプレス＝2025/09/24】“日本一のサークル美女”を決めるミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2025」にて、2次審査通過者の中で「モデルプレス掲載権」を獲得した出場者にインタビューを実施。今回は上智大学・総合グローバル学部2年の早藤李紗（はやふじ・りさ）さんのインタビュー。
【写真】昨年度の“日本一のサークル美女”
「MISS CIRCLE CONTEST」（通称：ミスサー）とは、全国の大学生を対象としたコンテスト。2010年度の初開催からこれまでの歴史の中で、数多くのアナウンサーやタレント・モデルなどを輩出してきた。
2024年度のグランプリは東条澪さん。主な出身者には青山なぎさ（Liella!メンバー）や、宮司愛海（フジテレビアナウンサー）、寒川綾奈（女優）、奥野粋子（テレビ山口アナウンサー）、田辺真南葉（福井テレビアナウンサー）、村尾莉采（日本海テレビアナウンサー）、山中ありさ（タレント）、友恵温香（タレント）、井手美希（タレント）、粕谷亜理紗（non-no girls）らがいる。
大学：上智大学
出身地：神奈川県
誕生日：10月19日
趣味：メイク、食べること
特技：英語
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
元々表に出る仕事に興味を持っており、沢山の方に自分のことを知ってもらいたいと思ったのが参加したきっかけでした。
― コンテスト期間中、自分磨きのために頑張っていることはありますか？
今は顔を少しでも対称になるように、ご飯を食べる時に左側の奥歯で噛むようにしています。笑った時に口角が左に上がりやすいので、そうすることで写真の写りが良くなるように頑張っています。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
諦めずに最後までやり遂げること。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
将来はアナウンサーを目指しています。明るくて皆さんに笑顔を届けられるようなアナウンサーになりたいです。
― 今後の審査への意気込みをお願いいたします！
ファイナル目指してます。これからさらに沢山の方に知ってもらえるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。
「MISS CIRCLE CONTEST」では、審査の段階から雑誌掲載、TVキー局主催のイベント出演、ゲストやリポーターとしてのTV番組出演、ファッションイベント出演などのチャンスも。これまでに「神戸コレクション」「超十代」を始めとするイベントの出演や人気雑誌「CanCam」「JJ」「non-no」「Ray」など多くのイベントや雑誌とコラボレーションしたほか、過去にはフジテレビ制作の地上波ドラマやMBSラジオといったメディアへの出演機会もコンテスト参加者に与えられてきた。今年度もすでに特別協力として「テレビ朝日アスク」「モデルプレス」「CanCam」が決定。今年も学生の夢に向けた様々なチャンスを参加者に提供する。
なお今年度は、10月2日より4次審査がスタート。グランプリは、12月13日に品川インターシティホールにて行われる表彰式で発表される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
