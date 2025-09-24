アニメ「ばっどがーる」天狼群、“対極的”白黒衣装でギャップ見せる ビジュアルブック収録カット解禁【雷轟鳴牙】
【モデルプレス＝2025/09/24】TVアニメ「ばっどがーる」のメインキャストを演じる声優・橘杏咲、花宮初奈、松岡美里、花井美春によるキャラソンユニット「天狼群」のビジュアルブック「天狼群オフィシャルビジュアルブック 雷轟鳴牙」（講談社）が、9月24日に発売。この度、収録カット2枚が解禁された。
【写真】人気声優、ロングドレスからほっそり二の腕＆美肌輝く
公開されたカットは“ばっどがーる”の名にふさわしいブラックコーデのショットと、それとは対極的な真っ白な衣装で統一されたショットの2枚。同書に収録された合計90ページ超におよぶ撮り下ろしの振れ幅を感じさせるものとなっている。
TVアニメ「ばっどがーる」は9月20日放送分で最終回を迎えたが、天狼群の活動自体は放送以降に本格化予定。その火蓋を切るのが、今回のビジュアルブックとさらに同日発売の天狼群1stアルバム「KING OF EVIL」となっている。11月15日には横浜アリーナで開催される「ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA」への出演も決定するなど、積極的なライブ活動も展開予定である。（modelpress編集部）
◆天狼群ビジュアルブック収録カット解禁
◆「ばっどがーる」天狼群ビジュアルブック「雷轟鳴牙」
