¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/24¡ÛÝ¯ºä46¤ÎÆ£µÈ²ÆÎë¡Ê¤Õ¤¸¤è¤·¡¦¤«¤ê¤ó¡¿24¡Ë¤¬¡¢¡ÖÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡×¡Ê9·î6Æü@¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÉñÂæÎ¢¤Ç¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î½àÈ÷¤äºÇ¶á¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£µÈ²ÆÎë¡¢¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÇÈþ¸ª¥Á¥é¸«¤»
¡½ ¤Þ¤º¤Ï¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Î´¶ÁÛ¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ£µÈ¡§ÉáÃÊ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Êâ¤¤À¤±¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¸«¤»¤ëTGC¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ï¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ë»³ºêÅ·¡Ê¢¨ºê¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Å·¤Á¤ã¤ó¤Î²áµî¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ò¸«¤ÆÊÙ¶¯¤·¤¿¤ê¡¢¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÅ·¤Á¤ã¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å·¤Á¤ã¤ó¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡¢¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ »³ºê¤µ¤ó¤Î¤É¤ó¤ÊÉôÊ¬¤ò»²¹Í¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Æ£µÈ¡§Êâ¤Êý¤Ç¤¹¡£Å·¤Á¤ã¤ó¤Ï¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥ÖÃæ¤â1¿Í¤À¤±É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊâ¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Â¤ÏÉáÃÊ¤Î¥é¥¤¥Ö¤«¤é»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ º£Æü¤Î°áÁõ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ£µÈ¡§¥¿¥¤¥È¤Ê°áÁõ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¯¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥À¥Ü¥Ã¤È¤·¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¤¢¤Þ¤êÃå¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤é»ä¤Ç¤âÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤«¤â¡¢¤È´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥é¥á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤â¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¡¢½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Æ£µÈ¡§º£Ç¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Å·¤Á¤ã¤ó¤¬µîÇ¯¤Î½©¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ±ó¤¶¤±¤Æ¤¤¤¿ÂÀ¤á¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª»Å»ö¤Î¤È¤¤Ë°ì½ï¤Ë¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Å·¤Á¤ã¤ó¤¬»ä¤Ë»÷¹ç¤¦¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Æ£µÈ¤µ¤ó¤¬ºÇ¶áµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥¹¥á¤äÈþÍÆ¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ£µÈ¡§ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥ê¥Ã¥×¤òÇ»¤¯ÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼·Ï¤Î¿§¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¥Ñ¥¥Ã¤È¤·¤¿¿§¤Î¥ê¥Ã¥×¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ²Ä°¦¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¤â¤Î¤â»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢7·î24Æü¡¦25Æü¡¦26Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ¡¢8·î23¡¦24Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ë¤Æ¡Ö5th TOUR 2025 ¡ÈAddiction¡É¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¡¼¥à¸ø±é5Æü´Ö¤ò½ª¤¨¤¿´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ£µÈ¡§¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò5Æü´Ö¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢±é½Ð¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¤Í×ÁÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Í×ÁÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥«¥é¡¼¤È°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤âÄ©Àï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ê±é½Ð¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¡¢°Â¿´¤·¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÌÀ¤ë¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ ¤½¤ì¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤Ç¤â²¿¤«¿´¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Æ£µÈ¡§¡Ö¤É¤Î¸ø±é¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î°ÂÄê¤¬É¬Í×¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤³¤Î1Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¸µ¡¹°ÂÄê´¶¤¬¤Ê¤¤¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÚÂæ¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤·¤µ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤«¤é»Í´üÀ¸¤¬²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Í´üÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Æ£µÈ¡§¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Í´üÀ¸¤Ï¤¹¤´¤¯¿¶¤ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤ÁÆó´üÀ¸¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤½¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÎÉ¤¯¸À¤¨¤Ð¡È¸ÄÀ¡É¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â·¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Í´üÀ¸¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯åºÎï¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ü¤Ë¥«¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ£µÈ¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£»°´üÀ¸¤Î¥À¥ó¥¹¤â¡¢Æó´üÀ¸¤È¤â»Í´üÀ¸¤È¤â°ã¤Ã¤¿ÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½¸ÃÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¤Î¤Ï»°´üÀ¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ºÇ¸å¤Ë¡¢Æ£µÈ¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ìó1Ç¯Á°¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤È¤¤Ï¡Öº£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£µÈ¡§ºÇ¶á¤Ï¡¢¡È¸À¤¦¡É¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿¿·õ¤Ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Ï¼«Ê¬¤è¤êÃÎ¼±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¶áÆ»¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Ï¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¤¢¤Þ¤ê¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤ÏÀäÂÐ¤ËÌµÍý¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â°ìÃ¶¸ý¤Ë½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¸ý¤Ë½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Æ£µÈ¡§¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Îº¢¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¤¢¤Þ¤êÊ¹¤Æþ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢³ØÀ¸¤ÇÈ¿¹³´ü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿Æ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÂª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
INTERVIEW PHOTO¡§²ÃÆ£Àé²í
2001Ç¯8·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£A·¿¡¢¤ª¤È¤áºÂ¡£Ý¯ºä46¤ÎÆó´üÀ¸¡£Ý¯ºä46¤Î1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖNobody¡Çs fault¡×¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¤Ê¤¼ Îø¤ò¤·¤ÆÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¡Ê2020Ç¯¡Ë¤Ç½é¥»¥ó¥¿¡¼¡¢6th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖStart over!¡×¡Ê2023Ç¯¡Ë¤ÇÉ½Âê¶Ê½é¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ£×-30¡Ö¥¢¥ª¥Ï¥é¥¤¥É Season2¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ë¤Æ¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡¢¡Ö¿·ÊÆµ¼Ô¥È¥í¥Ã»Ò »ä¤¬¤ä¤é¤Í¤ÐÃ¯¤¬¤ä¤ë!¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ç±Ç²è½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
