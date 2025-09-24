10月期ドラマ「君キス」小関裕太ら“物語の要所担うメインキャスト”解禁 キーパーソン2人も発表【君としたキスはいつまでも】
【モデルプレス＝2025/09/24】ABCテレビでは、10月クールのドラマL枠にて、チーム・ハンサム！とタッグを組んだ「君としたキスはいつまでも」（ABCテレビ（関西）：10月19日スタート、毎週日曜深夜0時10分〜／テレビ朝日（関東）：10月18日スタート、毎週土曜深夜2時30分〜）を放送。この度、さらなるメインキャストとなる幼なじみを演じる5人と、物語のカギを握るキーパーソンを演じるキャストが解禁された。
【写真】「めおと日和」“ふかふみ”（山本舞香＆小関裕太）予期せぬ再会で感情溢れる
元小学校をフルリノベーションした湖畔のホテルで、運命的な再会を果たす幼なじみ5人を演じるのは、太田将熙、溝口琢矢、中井友望、小関裕太、松岡広大に決定した。廃校となった母校に、大人になった幼なじみ5人がそれぞれに想いを秘めて集うとき、別々に歩んでいたはずの人生が交錯していく。今回、新たなメインキャストが役どころとともに解禁された。
太田が演じるのは、久我圭太（ケイタ）。小学生のころから地元を離れることなく就職し、今もこの地で暮らし続けているケイタ。廃校になった小学校がホテルとしてフルリニューアルしたことをきっかけに、上京した幼なじみたちと再会し、秘め続けていたある想いと向き合うことになる。
溝口が演じるのは、汐入晶（アキラ）。ケイタと同じく小学校卒業後も変わらず地元で暮らし続けているアキラ。つねに彼女がいるものの、一人の相手とは長続きしないタイプ。実は恋愛に対して積極的ではなく、友人や幼なじみのメンバーと過ごす時間を大切にしたいと思っているようで…。
中井が演じるのは、西井龍華（リュウカ）。幼なじみの中で妹的存在だったリュウカ。上京後に付き合い始めたテツオから距離を置きたいと言われていた中、久しぶりに幼なじみのケイタ、アキラと地元のホテルを訪れる。3人で懐かしい時間を過ごす中、突然テツオがホテルに姿を現す。
小関が演じるのは、神谷陽司（ヨウジ）。学生時代から曲作りに励んでいたヨウジは、今や人気アーティストとして注目を集める存在になっていた。そんなヨウジが新曲のミュージックビデオの撮影場所として選んだのは、ホテルに生まれ変わった小学校だった。その理由は幼なじみたちとの再会、そしてもう1つの大切な理由があるよう。
松岡が演じるのは、篠原彩斗（サイ）。俳優をめざして上京したものの、なかなか結果を出せないでいる。そんな中、ヨウジから地元ホテルで撮影するミュージックビデオへの出演依頼があり、久々に地元を訪れることに。しばしのあいだ、ケイタやアキラ、リュウカとの時間を懐かしむが、サイもまた複雑な想いを胸に秘めていた。
さらに、オムニバス・ラブストーリーを彩るキーパーソンに、福崎那由他、清水くるみの出演も決定。福崎が演じるのは、大河内哲雄（テツオ）。よく通っていたカフェの店員・リュウカと付き合い始めたが、お互い忙しくなったことですれ違いがちに。自分から“距離をおこう”と伝えたものの、二人の関係を見つめなおすために帰省中のリュウカに会いにくる。
清水が演じるのは、日比谷千瑛（チエ）。ホテルを訪れる人たちを温かく迎えるフロントスタッフで、オムニバス・ラブストーリーの語り部的な存在。客とは一定の距離を保ちつつも、時にはそれぞれの人間模様に、深みと彩りを添えていくことも。第2報で解禁されたPR映像のナレーションは、チエの声である。
かつて小学校だったホテルに人々が集い、懐かしい場所に想いを馳せ、ふと人生を顧みる時に物語は動き始める。本作は、さまざまな人の想いが交わりながら、人間模様を紡いでいくさまも大きな見せ場となる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「君としたキスはいつまでも」メインキャスト第2弾解禁
元小学校をフルリノベーションした湖畔のホテルで、運命的な再会を果たす幼なじみ5人を演じるのは、太田将熙、溝口琢矢、中井友望、小関裕太、松岡広大に決定した。廃校となった母校に、大人になった幼なじみ5人がそれぞれに想いを秘めて集うとき、別々に歩んでいたはずの人生が交錯していく。今回、新たなメインキャストが役どころとともに解禁された。
太田が演じるのは、久我圭太（ケイタ）。小学生のころから地元を離れることなく就職し、今もこの地で暮らし続けているケイタ。廃校になった小学校がホテルとしてフルリニューアルしたことをきっかけに、上京した幼なじみたちと再会し、秘め続けていたある想いと向き合うことになる。
溝口が演じるのは、汐入晶（アキラ）。ケイタと同じく小学校卒業後も変わらず地元で暮らし続けているアキラ。つねに彼女がいるものの、一人の相手とは長続きしないタイプ。実は恋愛に対して積極的ではなく、友人や幼なじみのメンバーと過ごす時間を大切にしたいと思っているようで…。
中井が演じるのは、西井龍華（リュウカ）。幼なじみの中で妹的存在だったリュウカ。上京後に付き合い始めたテツオから距離を置きたいと言われていた中、久しぶりに幼なじみのケイタ、アキラと地元のホテルを訪れる。3人で懐かしい時間を過ごす中、突然テツオがホテルに姿を現す。
小関が演じるのは、神谷陽司（ヨウジ）。学生時代から曲作りに励んでいたヨウジは、今や人気アーティストとして注目を集める存在になっていた。そんなヨウジが新曲のミュージックビデオの撮影場所として選んだのは、ホテルに生まれ変わった小学校だった。その理由は幼なじみたちとの再会、そしてもう1つの大切な理由があるよう。
松岡が演じるのは、篠原彩斗（サイ）。俳優をめざして上京したものの、なかなか結果を出せないでいる。そんな中、ヨウジから地元ホテルで撮影するミュージックビデオへの出演依頼があり、久々に地元を訪れることに。しばしのあいだ、ケイタやアキラ、リュウカとの時間を懐かしむが、サイもまた複雑な想いを胸に秘めていた。
◆福崎那由他＆清水くるみも出演決定
さらに、オムニバス・ラブストーリーを彩るキーパーソンに、福崎那由他、清水くるみの出演も決定。福崎が演じるのは、大河内哲雄（テツオ）。よく通っていたカフェの店員・リュウカと付き合い始めたが、お互い忙しくなったことですれ違いがちに。自分から“距離をおこう”と伝えたものの、二人の関係を見つめなおすために帰省中のリュウカに会いにくる。
清水が演じるのは、日比谷千瑛（チエ）。ホテルを訪れる人たちを温かく迎えるフロントスタッフで、オムニバス・ラブストーリーの語り部的な存在。客とは一定の距離を保ちつつも、時にはそれぞれの人間模様に、深みと彩りを添えていくことも。第2報で解禁されたPR映像のナレーションは、チエの声である。
かつて小学校だったホテルに人々が集い、懐かしい場所に想いを馳せ、ふと人生を顧みる時に物語は動き始める。本作は、さまざまな人の想いが交わりながら、人間模様を紡いでいくさまも大きな見せ場となる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】