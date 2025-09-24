飯島直子「冷蔵庫の腐りかけ野菜」で作ったスパゲッティ披露「お店レベル」「朝からすごい」の声
【モデルプレス＝2025/09/24】女優の飯島直子が24日、自身のInstagramを更新。上野警察の一日署長を務めた報告とともに、手作りスパゲッティを披露し、反響が寄せられている。
【写真】飯島直子「腐りかけ野菜」使った手料理
飯島は「きのうは、なんと またまたお声をかけてもらい 上野警察一日署長を務めさせて頂きました」と活動を報告し、「オープンカーなんて乗っちゃって 上野の街をグルグルパレード」とイベントの様子を振り返っている。
写真では、彩り豊かな野菜をふんだんに使ったスパゲッティが美しく盛り付けられており、「今朝は重い腰を上げ 冷蔵庫の腐りかけ野菜でスパゲッティを 白だし、めんつゆあればなんとかなりますね」と謙遜しながらも料理への工夫を明かした。「風邪などひかないよう 気をつけようね」とファンへの気遣いも示している。
この投稿に、ファンからは「お店レベル」「朝からすごい」「全部美味しそう」「料理上手で羨ましい」「一日署長お疲れ様」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】飯島直子「腐りかけ野菜」使った手料理
◆飯島直子、一日署長の活動報告と手料理を公開
飯島は「きのうは、なんと またまたお声をかけてもらい 上野警察一日署長を務めさせて頂きました」と活動を報告し、「オープンカーなんて乗っちゃって 上野の街をグルグルパレード」とイベントの様子を振り返っている。
この投稿に、ファンからは「お店レベル」「朝からすごい」「全部美味しそう」「料理上手で羨ましい」「一日署長お疲れ様」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】