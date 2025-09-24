渡邊渚、2026年カレンダーの受注販売を開始 衣装や写真を自ら選んだ「自信作です！」
フリーアナウンサーの渡邊渚が、2026年カレンダーの受注販売を開始した。種類は「壁掛けカレンダー」「卓上カレンダー」、そしてメンバーシップ会員限定のイベント参加券とサイン会付の「会員限定セット」の3パターン。
【写真】笑顔がキュート！渡邊渚「卓上カレンダー2026」カバー画像
完全撮り下ろしカレンダーについて、渡邊は「衣装や写真のセレクトなど、私自身で選択して作ったので、とても大変ではありましたが、自信作です！好きなものを詰め込み、カラフルに季節を彩るような、素敵なカレンダーになっているのではないかと思っています」とアピール。
そして、「壁掛けと卓上ではまたデザインやテイスト、写真が違うので、その差も楽しんでいただきたいです」と呼びかけた。
「壁掛けカレンダー」と「卓上カレンダー」の受注は10月21日まで。「会員限定セット」は先着順、数量限定での販売となる。
