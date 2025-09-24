10月新ドラマ『君キス』第2弾キャスト発表 小関裕太の役柄＆キーパーソンが明らかに【キャラ一覧】
俳優・小関裕太らアミューズ所属のチーム・ハンサム！のメンバーが出演する、ABCテレビ連続ドラマ『君としたキスはいつまでも』（略称：君キス）の第2弾キャストが24日、発表された。
【写真】『君としたキスはいつまでも』第1弾キャスト・カップル一覧
小関の役柄が明らかになったほか、太田将熙、溝口琢矢、中井友望、松岡広大、さらに福崎那由他、清水くるみの出演が決まった。
同作は、完全オリジナルのオムニバス・ラブストーリー。廃校になった小学校をフルリノベーションした湖畔のホテルのオープンを前に、卒業生や小学校にゆかりのある人々を招待したプレオープンが行われ、登場人物たちが、それぞれに思い思いのタイミングで、家族や友人、恋人とともにホテルに集う。恋人と初めてのお泊りのため、亡き妻との思い出をたどるため、疎遠になった幼なじみで集まるため…。
かつて子どもだった大人たちが、思い出の場所で、自分自身、そしてなにより大切な人と向き合う時間を過ごし、そして人と人とが向き合った先にある、人生でもっとも美しく尊いキスシーンを描く。
太田、溝口、中井、小関、松岡は、元小学校をフルリノベーションした湖畔のホテルで、運命的な再会を果たす幼なじみ5人を演じる。廃校となった母校に、大人になった幼なじみ5人がそれぞれに想いを秘めて集うとき、別々に歩んでいたはずの人生が交錯していく。福崎と清水は、オムニバス・ラブストーリーを彩るキーパーソンとなる。
ABCテレビ（関西地区＝10月19日スタート、毎週日曜 深0：10）、テレビ朝日（関東地区＝10月18日スタート、毎週土曜 深2：30）の放送ほか、TVer・ABEMAで見逃し配信。
■太田将熙／久我圭太（ケイタ）役
小学生のころから地元を離れることなく就職し、今もこの地で暮らし続けているケイタ。廃校になった小学校がホテルとしてフルリニューアルしたことをきっかけに、上京した幼なじみたちと再会し、秘め続けていたある想いと向き合うことに…。
■溝口琢矢／汐入晶（アキラ）役
ケイタと同じく小学校卒業後も変わらず地元で暮らし続けているアキラ。つねに彼女がいるものの、一人の相手とは長続きしないタイプ。実は恋愛に対して積極的ではなく、友人や幼なじみのメンバーと過ごす時間を大切にしたいと思っているようで…
■中井友望／西井龍華（リュウカ）役
幼なじみの中で妹的存在だったリュウカ。上京後に付き合い始めたテツオから距離を置きたいと言われていた中、久しぶりに幼なじみのケイタ、アキラと地元のホテルを訪れる。3人で懐かしい時間を過ごす中、突然テツオがホテルに姿を現して…!?
■小関裕太／神谷陽司（ヨウジ）役
学生時代から曲作りに励んでいたヨウジは、今や人気アーティストとして注目を集める存在になっていた。そんなヨウジが新曲のミュージックビデオの撮影場所として選んだのは、ホテルに生まれ変わった小学校だった。その理由は幼なじみたちとの再会、そしてもうひとつの大切な理由があるようで…。
■松岡広大／篠原彩斗（サイ）役
俳優をめざして上京したものの、なかなか結果を出せないでいる。そんな中、ヨウジから地元ホテルで撮影するミュージックビデオへの出演依頼があり、久々に地元を訪れることに。しばしのあいだ、ケイタやアキラ、リュウカとの時間を懐かしむが、サイもまた複雑な想いを胸に秘めていた…。
■福崎那由他／大河内哲雄（テツオ）役
よく通っていたカフェの店員・リュウカと付き合い始めたが、お互い忙しくなったことですれ違いがちに…。自分から“距離をおこう”と伝えたものの、2人の関係を見つめなおすために帰省中のリュウカに会いにくるが…。
■清水くるみ／日比谷千瑛（チエ）役
ホテルを訪れる人たちを温かく迎えるフロントスタッフで、オムニバス・ラブストーリーの語り部的な存在。お客様とは一定の距離を保ちつつも、時にはそれぞれの人間模様に、深みと彩りを添えていくことも…。実は、第2報で解禁されたPR映像のナレーションは、チエの声。
