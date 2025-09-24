¼«Á³¤ò´¶¤¸¤ë²÷Å¬Æ°Àþ¤Î²È¡¢ÅÄÃæÂî»Ö¡õÎË²Ï¤Ï¤ë¤Ò¤â´¶¿´¡Ä½»¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¶Ã¤¤Î¼ºÇÔÅÀ¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥¹¥´¥¤²È¡Ù
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡ÊÅÄÃæÂî»Ö¡¢»³º¬ÎÉ¸²¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎË²Ï¤Ï¤ë¤Ò¤¬½Ð±é¤¹¤ëBS¥Æ¥ìÅì¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥¹¥´¥¤²È¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å9¡§00¡Á¡Ë¤Î26ÆüÊüÁ÷²ó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÌ³ùÁÒ¤Î¼«Á³¤ò´¶¤¸¤ë²÷Å¬¤Ê²È¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥´¥¤²È¡ÛËÌ³ùÁÒ¤Î¼«Á³¤òËþµÊ¡Ä¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¤âÈ÷¤¨¤é¤ì¤¿¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥
¡¡ÅÄÃæ¤ÈÎË²Ï¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¿ÀÆàÀî¡¦³ùÁÒ¤Ë¤¢¤ë¡È¥¹¥´¥¤²È¡É¡£²È¼ç¤Ï²ñ¼Ò°÷¤ÎÉ×ºÊ¤È»Ò¤É¤â2¿Í¤Î4¿ÍÊë¤é¤·¡£°ÊÁ°¤ÏÅìµþÅÔ¾®¶â°æ»Ô¤Î¸Í·ú¤Æ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿É×ºÊ¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÁ´¤¯³°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢°Ü½»¤ò·è°Õ¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¹¥¤¤ÎÉ×¤È¡¢ÍøÊØÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëºÊ¡£2¿Í¤Î´õË¾¤òÀ¸¤«¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¥¹¥´¥¤²È¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¡¡²È¤Ï6.5¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÍÊÊÉ¤Î¾å¤ÇÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¹âÂæ¤Ë·ú¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌ³ùÁÒ¤Î¼«Á³¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¡£22Ä¡¤ÎLDK¤Ï¿á¤È´¤±¤Ç³«Êü´¶È´·²¡£Å·°æ¤Ë¤ÏÌÚÌÓ¥»¥á¥ó¥ÈÈÄ¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¼¼Æâ¤È¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢ÎÐ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤µ¤ËÌþ¤·¤Î¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ë¡£
¡¡¥¥Ã¥Á¥ó¤Ï´ûÀ½ÉÊ¤Ë¼ê¸µ¤¬±£¤ì¤ë¤è¤¦Â¤ºî¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤òÄÉ²Ã¡£¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÂ¦ÌÌ¤ËÀß¤±¤¿¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ï¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÇÂç³èÌö¤¹¤ë¤½¤¦¡£¿å²ó¤ê¤Ë¤Ï¡¢ÊØÍø¤ÊÆ°Àþ¤Î¹©É×¤¬¡£ÀöÂõ²È»ö¼¼·óÃ¦°á½ê¤Ç¤Ï¡¢²¼ÃåÎà¤Ï¾ö¤Þ¤º°ú¤½Ð¤·¤Ë¤¹¤°¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÙ¤Î¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë¤¹¤°¤Ë¼ýÇ¼¤â²ÄÇ½¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ï²¼¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ²óÍ·Æ°Àþ¤Ë¤è¤ê²÷Å¬À¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤âÎË²Ï¤âÊØÍø¤Ê¹©É×¤Ë´¶¿´¤¹¤ë¡£²È¼ç¤Ï¡¢½»¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¼ºÇÔÅÀ¤È¤·¤Æ¡Ö¥í¥Õ¥È¤Ø¤Î²ÙÊª¤Î¤¢¤²¤Å¤é¤µ¡×¤À¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£³¬ÃÊ¤«¤éÈô¤Ó°Ü¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¸À¤¦²È¼ç¤ÎÀâÌÀ¤ËÎË²Ï¤â¡Ö¤¢¤Ö¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¯¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤Î¡È¥¹¥´¥¤²È¡É¤Î·úÃÛÈñ¤Ï¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÌë¤À¤±¥é¡¼¥á¥ó²°¤ËÊÑ¿È!?ÁÄÉãÊì¤Î»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Äí¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¿Æ¤â»Ò¤âÂçËþÂ¤Ç¤¤ëÍ·¤Ó¿´ËþºÜ¤Î²È¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
