東京ディズニーシーのテーマポート「ファンタジースプリングス」から、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』をテーマにしたエリア「ラプンツェルの森」の世界観を表現した新しいグッズが2025年10月30日より発売予定！

「ラプンツェルのランタンフェスティバル」の美しいシーンを表現した、魅力あふれる7種類のアイテムが登場します。

東京ディズニーシー『塔の上のラプンツェル』ファンタジースプリングスグッズ

発売日2025年10月30日（木）販売店舗東京ディズニーシー：ファンタジースプリングス・ギフト商品展開7種類のラプンツェルデザインアイテムテーマエリアファンタジースプリングス「ラプンツェルの森」関連アトラクションラプンツェルのランタンフェスティバル

ファンタジースプリングスの「ラプンツェルの森」をイメージした新グッズが登場。

アトラクション「ラプンツェルのランタンフェスティバル」の名場面である、「ラプンツェル」と「フリン・ライダー」がボートに乗って無数のランタンに囲まれる幻想的なシーンをデザインに採用。

パープル、ゴールド、パステルカラーを基調とした温かみのある色合いで、映画の魔法的な世界観を日常に取り入れられるアイテム構成となっています。

レジャーシート

ピクニックやパーク内での休憩に便利なレジャーシートは、「ラプンツェルのランタンフェスティバル」の美しいシーンを一面に表現した傑作！

「ラプンツェル」と「フリン・ライダー」が小舟に乗り、無数のランタンが夜空に舞い上がる幻想的な場面を、鮮やかなパープルとゴールドで描いています。

右側には「Love will light your way to the world of your dreams」の文字が添えられ、物語のロマンチックなメッセージも込められた、まるで魔法にかかったような美しいデザイン。

耐久性のあるプラスチック素材で、アウトドアでも安心して使用できます。

ポーチ

化粧品や小物の収納に便利なポーチは、レジャーシートと同じ美しいランタンフェスティバルのシーンを表現。

、「ラプンツェル」と「フリン・ライダー」の愛の物語が繊細に描かれています。

底部には「TOKYO DisneySEA」のロゴが配され、東京ディズニーシー限定の特別感も演出。

ジッパー付きで実用性も抜群、毎日の身支度が特別な時間に変わる魔法のようなポーチです。

キーチェーン

まるで「ラプンツェル」のヘアアクセサリーのようなカチューシャモチーフのキーチェーンが登場！

ラベンダーとピンクの優雅な色合いで、「ラプンツェル」の髪飾りを彷彿とさせる花の装飾が施されています。

「ラプンツェル」の世界観を細部まで表現。

プラッシュ素材のふわふわとした手触りで、バッグに付けるたびに心が躍る特別なアイテムです。

ワッペンアクセサリー

衣服やバッグに付けて楽しめるワッペンアクセサリーは、ランタンフェスティバルのシーンを刺繍で表現！

「ラプンツェル」と「フリン・ライダー」がボートで過ごす最高の瞬間を、温かみのある刺繍技法で再現。

パープルの縁取りが「ラプンツェル」らしい上品さを演出し、ファブリック素材で耐久性も確保。

洋服やバッグに付けるだけで、日常が「ラプンツェルの森」の魔法に包まれる特別なアクセサリーです。

トートバッグ

「フリン・ライダー」の「WANTED REWARD」ポスターをモチーフにしたユニークなトートバッグ！

映画でおなじみの指名手配書をウッドカット調のヴィンテージデザインで表現し、ファンにはたまらないユーモア溢れる仕上がり。

クリーム色のキャンバス地に黒いテキストとイラストが映え、まるで本物の古い手配書のような質感。

丈夫なキャンバス素材で日常使いにも最適、「フリン・ライダー」の魅力とウィットを持ち歩ける特別なバッグです。

バンスクリップ

「ラプンツェル」の美しい髪を表現した、最も「ラプンツェル」らしいヘアアクセサリーが登場！

ピンクとパープルのサテンリボンが幾重にも重なり、「ラプンツェル」の長い髪が風になびく様子を表現。

中央のゴールドのバンドは「ラプンツェル」の美しい金髪を象徴し、レースの編み込み模様が物語の繊細さを演出。

サテンのような滑らかな質感で高級感があり、髪をまとめるたびに「ラプンツェル」のプリンセス気分を味わえる贅沢なアイテム。

ラベンダー色のクリップ部分も「ラプンツェル」の世界観に完璧にマッチし、まさに物語から飛び出してきたような美しさです。

マフラー

寒い季節を暖かく過ごせるマフラーは、「ラプンツェルのランタンフェスティバル」の幻想的な夜をイメージ。

ふわふわモコモコした素材に、夜空に舞い上がるランタンの温かな光を表現したデザインが施されています。

「ラプンツェル」らしいパープルとゴールドの色合いで、首に巻くたびに物語の魔法に包まれるような特別な感覚を提供。

寒い冬も心温まる、「ラプンツェルの森」の世界観を纏える最高級のファッションアイテムです。

東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」のラプンツェルデザイングッズは、映画『塔の上のラプンツェル』とアトラクション「ラプンツェルのランタンフェスティバル」の美しいシーンを忠実に再現した特別なコレクション。

「ラプンツェル」と「フリン・ライダー」の愛の物語を、日常で使えるアイテムに込めた魅力的なラインナップとなっています。

パープル、ゴールド、パステルカラーの温かな色合いと、ランタンフェスティバルの幻想的な世界観を、身近なアイテムで楽しめる贅沢なコレクションです。

東京ディズニーシーのラプンツェルデザイングッズコレクションの紹介でした。

©Disney

