東野幸治＆岡村隆史『旅猿』終了から半年で復活 シーズン27始動【コメント全文】
3月末に終了した、日本テレビ系バラエティー『東野・岡村の旅猿』が、10月8日深夜から半年ぶりに復活を果たす。シーズン27となる今回は、番組開始当初から東野が希望していた「野生イルカと泳いでみたい！」との夢が実現する（？）、ゲストの蛍原徹も大興奮の石川・能登の旅となる。
2010年にシーズン1が始まった「旅猿」は15年にわたって放送され、シーズン26まで続いていたが、今年の3月、惜しまれつつ終了していた。東野、岡村の強い想いもあって、終了から半年で、再スタートを切ることになった「旅猿27」。記念すべき最初のロケは、「石川県でイルカと泳ごう！の旅」となる。
ゲストに蛍原を迎え、能登の海に棲みつく野生のイルカと一緒に泳ぐことを目指す。能登の名物グルメや名所も堪能、旅猿ならではのいざこざも健在、プライベート感満載の旅が始まる。
■東野幸治
海外ではなく、日本国内で野生のイルカと一緒に泳げるのか？というテーマに挑戦している旅なのでぜひお楽しみに！
■岡村隆史
今回は東野さんの念願の夢が叶うのか、という旅で結果としては本当に良かったと思います。今後は以前にも挑戦しましたが、キャンプなどに行きたいと思ってます！
■『東野・岡村の旅猿27』
【放送日】
初回 2025年10月8日 深1時35分〜放送（※関東ローカル）全24回
TVer、日テレ無料にて放送後に期間限定見逃し配信
