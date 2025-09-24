BUCK∞TICK、最新映像作品リリース記念のYouTube配信が決定 初公開映像にも期待
BUCK∞TICKが、最新ライブ映像作品『ナイショの薔薇の下 2024』のBlu-ray＆DVDをきょう24日にリリースした。これを記念し、27日午後8時より、BUCK∞TICKの公式YouTubeチャンネルにて同作の一夜限りのライブ配信が実施されることが決定。配信のラストには初公開映像も予定されている。
【画像】BUCK-TICK4人のクールなステージショットが使用された『ナイショの薔薇の下 2024』ジャケット
同作には、2024年12月29日に開催された日本武道館公演『ナイショの薔薇の下』の模様を完全収録。完全生産限定盤には、全64ページのフォトブック、マルチアングル映像「雷神 風神 - レゾナンス #rising」、2枚組SHM-CDによるライブ音源などが付属するスペシャルパッケージ仕様となっている。
BUCK∞TICKは、10月15日にニューシングル「渋谷ハリアッパ！」をリリースする。完全生産限定盤には、ライブハウスツアー『BUCK∞TICK TOUR 2025 スブロサ SUBROSA』より、今年5月25日に東京・豊洲PITで行われた公演からセレクトされたライブ音源を収めたボーナスディスクが付属する。通常盤初回分および限定盤にはオリジナルロゴステッカーが封入され、2種のジャケットも公開済み。各チェーン別の購入特典も用意されている。
さらに、12月24日には新たなライブ映像作品『TOUR 2025 スブロサ SUBROSA』のリリースも決定。同作には、全国ツアーのファイナルとなった7月9日の東京・LINE CUBE SHIBUYA公演の模様を全曲収録。完全生産限定盤には、5月16日に東京・Zepp Hanedaで開催されたライブの全編映像や64ページのフォトブック、ライブCDが付属する。
あわせて、ニューシングル発売翌日の10月16日からは全国ホールツアー『BUCK∞TICK TOUR 2025 -ナイショの薔薇の下-』もスタート。千葉・市川市文化会館を皮切りに、全国で15公演を開催する。
