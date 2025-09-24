IBF¤¬À¾ÅÄÎ¿Í¤¤Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ò»Ø¼¨¡ª¾¡¤Æ¤Ð°æ¾å¾°Ìï¤ËÄ©Àï¤â¡¡ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»
¡¡IBF¡Ê¹ñºÝ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ï¢ÌÁ¡Ë¤¬¡¢Á°¥Ð¥ó¥¿¥à²¦¼Ô¤ÎÀ¾ÅÄÎ¿Í¤¡ÊÏ»Åç¡Ë¤È¸µÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î¥Ø¥ë¥¦¥£¥ó¡¦¥¢¥ó¥«¥Ï¥¹¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤È¡¢24Æü¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥É¡×¤¬YouTube¤ÇÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥É¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î¾¥Ü¥¯¥µ¡¼´Ö¤Î¸ò¾Ä¤ò¸½ÃÏ»þ´Ö23Æü¤Þ¤Ç¤Ë´°Î»¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÆþ»¥À©¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î»î¹ç¤Î¾¡¼Ô¤Ï¡¢4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬ÊÝ»ý¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ø¤Î»ØÌ¾Ä©Àï¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£Ç¯6·î¤ËWBC²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¤È¤ÎÅý°ìÀï¤ËÇÔ¤ì¤Æ²¦ºÂ´ÙÍî¤·¤¿À¾ÅÄ¡£¤½¤Î»î¹ç¤Ç±¦¸ª¤òÉé½ý¤·¤Æ2¥«·î´Ö°ÂÀÅ¤òÍ×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Î»î¹ç¤Ç¤ä¤á¤¿¤é¡¢¸å²ù¤¬»Ä¤ë¤È»×¤Ã¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ë¾å¤²¤Æ¤Î¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÀë¸À¤·¤¿¡£