ＳＶリーグ・大阪ブルテオンの公式インスタグラムが２３日、新規投稿され、身長２０５センチの日本代表・山内晶大がテレビ各局へあいさつする様子を公開。ＮＨＫでは幼児のアイドルたちと記念撮影を行い、ファンの反響を呼んだ。

「山内晶大選手がブルテオンを代表して、ＳＶ．ＬＥＡＧＵＥ メディアキャラバンに参加 新シーズン開幕に向けて、在阪各局の皆さまにご挨拶をさせていただきました！貴重なお時間をありがとうございました」と記され、各局のマスコットたちと記念撮影したショットをチームが公開。インスタグラム内でクイズも実施されたが、反響を集めたのはＮＨＫのキャラクターたちだ。

特に幼児が必ず見ると言われる「いないいないばあっ！」のワンワンと２ショット。さらに「おかあさんといっしょに出演した山内晶大」と記され、番組内に人形劇として登場していた「ガラピコぷ〜」とテレビフレームに収まっての３ショットなど、お母さんと子供のハートを奪うようなショットだ。

ファンも「オーマイガー♥」「ガラピコぷ〜懐かしい」「ワンワンだー！実物のワンワンと山内くんは、どっちが大きいのかな？」「テレビみたら驚いててガチツボ」と反響の声が上がっていた。