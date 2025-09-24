女優上戸彩（40）が24日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。EXILE HIROとの結婚について語った。

上戸は18歳だった04年にも同番組に出演。結婚願望を明かしており「あの当時は、ただただ結婚したい時でしたね」と笑いながら振り返った。12年にHIROと結婚し「実際結婚するってなった時はいろんなスポンサーがいらっしゃるので、いろんな順番で許可を取りに行ったり。『今はダメ』って言われて、結婚伸びたりしてました」と舞台裏を明かした。

現在は10歳の長女、6歳の長男、2歳の次男と3児の母として子育てに奮闘中で「3番目がすごい手がかかるんです。何でも破壊していく。何でもキックパンチ。1人目、2人目とは性格が違って」と苦笑い。司会の黒柳徹子から「HIROさんは子育てに協力的？」と聞かれると、上戸は「めちゃくちゃ」と深くうなずき「長女が生まれた時は抱っこするのも怖かったんでしょうね。2人目、3人目ってなったら、多分今は私よりおむつも替えてるし、3人を公園に連れて行ってくれたり。3人一気に見られるのはすごいなって。ありがたいです」と話した。

「子どももお父さんの言うことは聞くんでしょう？」との質問には、「時々ね」と笑いつつ「『何でパパの言うこと聞かねえんだよ！』ってよく言ってますけど。『結局ママだな』とか言ってるんですけど。でも朝ごはん作ってくれたりとか、本当に協力的で助かります」と改めて感謝した。