分かっていても大谷翔平は「捕球が難しい」　ド軍若手捕手がマスク越しに見た“メジャー随一の才覚”「次にどう来るかは読めない」

マイナーで実績を積み重ねた“逸材”であっても、マスク越しに見る怪物のボールは「特別」だ。

現地時間9月23日、米スポーツ専門局『ESPN LA』の番組に出演したドジャースの若手捕手であるダルトン・ラッシングは、名投手がズラリと居並ぶ投手陣の中でも「（捕球に）集中しないといけない相手」として挙げたのが、大谷翔平だった。

ラッシングは今年5月にメジャーデビュー。チーム内では正捕手ウィル・スミスに次ぐ、2番手という立場なれど、いわゆるエース級の投手が集う投手陣を支えるリードの巧みさは際立ってもいる。

そんな名門の生え抜きプロスペクトは、大谷とのバッテリーについて「ショウヘイの投げるボールは誰にも負けないぐらいにえぐい」と証言。「それでいて彼はボールの操り方が本当に上手いんだ。同じスライダーでも、92マイル（約148キロ）で投げたり、84マイル（約135.1キロ）で投げたりするんだ」と語り、多彩な投球術への本音を漏らしている。

「（サインは交わしていても）次に何がどう来るかは読めないところはあるんだ。その『どう動くか分からない』感じが捕球をより難しくさせる。でも、それこそが彼の凄さなんだと感じるよ」