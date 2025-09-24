長崎くんちの踊町の見どころを紹介するシリーズは『西古川町』です。

奉納するのは、江戸時代から続く「櫓太鼓」と優美な「本踊」。

力強い太鼓の音と弓取りの演技、そして華やかな舞いで、踊馬場を盛り上げます。

【NIB news every. 2025年9月2日O.Aより】

◆相撲ゆかりの町が奉納する伝統の櫓太鼓

行司役の子どもの、力強く元気ある口上で演し物が始まります。

特有のリズムでばちをさばく「櫓太鼓」。

優美な舞の「本踊」。

西古川町は、相撲ゆかりの演し物を奉納します。

旧町名である「西古川町」。

現在は、万屋町、古川町、諏訪町に分かれています。

江戸時代の1672年に町が誕生し、奉納はその2年後から行われています。

当時、九州で唯一行われていた長崎での相撲の興行を、町が取り仕切っていたことなどが演し物の由縁です。

江戸時代から、相撲の開場・閉場の合図として叩かれていたと言われる「櫓太鼓」。

今回 撥方(ばちかた)として臨むのが、許 冬威さん。くんち初出演です。

（撥方 許 冬威さん）

「結構緊張しやすいタイプで、お腹痛くなったりとかもするんです。本番は客席は見ないように、太鼓の面だけに集中して叩きたい」

共に出演する兄やおじから指導を受け、独特のリズムを覚えていきました。

観客を魅了する櫓太鼓を目指し、稽古が続きます。

◆弓取り方を担うのは相撲部所属 ウクライナからの留学生

弓取り式を務めるのは、高校3年生のエゴール・チュグンさん。

ウクライナの出身です。

（弓取り方 エゴール・チュグンさん）

「日本の歴史のあるイベントが好きなので、(出演できて)すごくうれしい」

チュグンさんはおととし11月、長崎市の長崎鶴洋高校に避難留学してきました。

家族と離れて生活していますが、相撲部に所属し、将来は「横綱になる」ことを目標に、努力を重ねています。

3年生となった今年は、県代表として全国大会にも出場しました。

相撲部監督の髙橋 修さんが西古川町の演し物に出演している縁で、チュグンさんも参加することになったそうです。

（弓取り方 髙橋 修さん）

「縁があって長崎の高校に避難留学という形で来たわけで、ここに来なかったらくんちという舞台に携わることができなかったし、いろんな結び合わせがあってこの場に立てていることが本当に感慨深い」

出演するのは、約2メートルの弓を持ち、勝利の舞を演じる弓取り式。

（指導）

「下ギリギリをこうしていく。大きく、大きく」

日本人でも習得が難しい伝統の動き。

稽古では髙橋さんから弓の扱い方など、気をつけるところを習います。

（弓取り方 髙橋 修さん）

「一つひとつの動作ができていないところが見えましたね。日ごろの学校でやる練習を積んでいくしかない」

メリハリのある動きや素早い弓さばきが、ダイナミックな演技につながります。

（弓取り方 エゴール・チュグンさん）

「まだ間違っていると先生に言われた」

◆母と祖母3世代で臨む「本踊」

一方、西古川町の奉納に華やかさを与えるのが本踊です。

3歳から17歳までの9人の踊り子が優美な舞を見せます。

最初の踊り長唄「友禅晒」は今回のくんちに合わせ歌詞をアレンジしています。

町娘役の中学2年生 井川 紗那子さんは、2回目の出演。

3歳だった前回の出演では、お姉さんたちにひっぱってもらいながら踊りを披露しました。

（町娘役 井川 紗那子さん）

「あまり記憶にはなく、年上のお姉さんに支えてもらった。今回小さい子を支えつつ、良い踊りを見せられたら」

それから10年、13歳になった井川さん。

地方を務める母の理恵子さん、長唄や三味線を指導する祖母の杵屋 佐都由里さんと、3世代で臨みます。

（母 井川 理恵子さん）

「時々ちょっと歌が忘れそうになりながら、娘の方をどうしても見てしまう。

いいものを見せたいっていう気持ちが、前よりもあるみたいで、そこは彼女の成長というか頼もしいところ」

大きな見せ場となるのが、晒(さらし)を使うシーンです。

腕を大きくしなやかに振らないと、きれいに布が動かず、湿度や風の向き、強さにも左右されるため、その時に応じた調整が必要です。

（指導）

「晒と反対のほうを見て」

（町娘役 井川 紗那子さん）

「手先の表現や表情の硬さであったり、一個、一個の表現を丁寧に意識してやっていきたい。

風の影響であったり地形とか、実際のおくんちの状態を想定した踊りができればと思う」

行司、甚句、弓取り式に櫓太鼓。

そして本踊と、数々の見せ場がある西古川町。

（町娘役 井川 紗那子さん）

「たくさんの人に、自分の踊りで笑顔になってほしいので、もっと練習をしていい踊りが見せられたらいい」

（櫓太鼓の撥方 許 冬威さん）

「船などとは違って、1人で叩かないといけないので、1番自分がミスしたとわかる。ミスをしないようにしていきたい。最終日に、くんちに出てよかったなって思えるように全力で叩きたい」

（弓取り方 エゴール・チュグンさん）

「練習しないといけない。うまくやって長崎に感謝をみせたい」

すべての出演者が、それぞれの課題の解消に向けて取り組み、本番で踊馬場を沸かせます。