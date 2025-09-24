◆札幌六大学野球秋季リーグ戦第２節第４日 札幌大３―１札幌国際大（２４日、大和ハウスプレミストドーム）

札幌大が３―１で札幌国際大に勝利して８勝目（１敗）を挙げ、２５日の最終戦を残して２季ぶり３４度目の優勝を決めた。昨秋の明治神宮大会後に就任した元ヤクルト・佐藤真一監督（６０）とともに１９９５年以来３０年ぶりの秋季リーグ戦連覇を達成。エース右腕・宮田文仁（４年＝苫小牧中央）が今季４勝目、リーグ通算１０勝目を完投勝利で飾った。２年連続の明治神宮大会出場を懸け、東農大北海道との代表決定戦（１０月１２〜１４日、札幌円山）に臨む。

２点リードで迎えた９回２死。左中間を破る長打を打たれたが、伊藤翼中堅手（４年＝白樺学園）の好送球で三塁タッチアウト。１１１球を投げ抜いた宮田は、右拳を握って歓喜の輪に加わった。昨秋は２番手投手。今秋はエースとして優勝に導き「最上級生らしいところを見せられるように頑張りました」と白い歯がこぼれた。

２位に２勝差をつけ、マジック１で迎えた一戦。大一番を託された右腕は「今日は最後まで投げきりたい思いがあった」。終始１４０キロ台前半〜中盤のスピードをキープし、凡打の山を築いた。８回には薬指から出血するアクシデントがありながら、９回も続投。同じ苫小牧中央出身で１学年上の日本ハム・根本悠楓、１学年下の広島・斉藤優汰らプロ入りした先輩後輩の練習量に刺激を受けて成長を遂げた背番号「１８」が、リーグ制覇の立役者となった。

昨秋の明治神宮大会後、佐藤監督が総合コーチから昇格。プロだけでなく大学、社会人でアマチュアの最高峰を経験してきた指揮官は、集合時間などチーム内の規律をより厳格した。さらには、札幌大谷の監督として甲子園２度出場の船尾隆広氏（５４）をヘッドコーチとして招へいし、指導体制も強化。就任後２季目で頂点に立ち「去年とは違った優勝でしたね。今年は船尾が来てくれたので、肩の荷が半分下りたような気持ち。ちょっとは楽でしたね」とうなずいた。

昨秋の明治神宮大会は、初戦で天理大に１―２で惜敗。宮田は２番手で登板し、４回無失点と好投した。野手も当時のスタメン７人が残っており、「もう一度、自分の代でも神宮に行けるように頑張りたい」。２年連続の秋の大舞台まであと２勝。気を引き締めて、頂上決戦に向かう。