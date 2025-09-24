TBSは24日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行い、同局のバラエティー番組「熱狂マニアさん！」について、放送倫理・番組向上機構（BPO）の放送倫理検証委員会が「放送倫理違反があったと判断した」とする意見書を公表したことに言及した。

同番組を巡っては昨年10月19日放送回で、家具・インテリア大手「ニトリ」の商品を多数紹介。そのほとんどの放送時間で、画面の左上にニトリのロゴマークが表示されていた。

これを受け、BPOは商品説明に続く商品名、税込み価格のほか購入に際しての注意事項などのテロップ表示や企業のロゴマークの常時掲載などについて、番組と広告の識別に対する認識や検討が甘かった」などとし、「総合的に勘案して、委員会は、放送が民放連の放送基準の第92項および「留意事項」に反しており、放送倫理違反があったと判断した」と結論づけていた。

TBSの龍宝正峰社長は「ご迷惑をおかけしております」と謝罪。番組と広告の識別について社内ガイドラインを新たに作成したことを明かし、「今回の件を受けて案件に関わる各部門で勉強会を開催しました。各部門で多角的に相互チェックし、今回のことを反省した上で再発防止に努める」と語った。