ヤンキースとマリナーズが日本時間24日、そろってポストシーズン進出を確定。ドジャースとフィリーズはすでに進出が決まっており、MVP候補の4人がポストシーズンにそろい踏みとなります。

アーロン・ジャッジ選手の所属するヤンキースはホワイトソックスと対戦。1点ビハインドで迎えた最終回、暴投で同点に追いつくとホセ・カバジェロ選手がセンターへのサヨナラタイムリー。逆転勝ちに加え、ポストシーズン進出をつかみました。

ヤンキースは過去9年間で8度目のポストシーズンに進出。昨季はワールドシリーズをドジャースと争いましたが、世界一に手が届きませんでした。

カル・ローリー選手の所属するマリナーズは、ア・リーグ西地区で現在首位。アストロズとの首位攻防戦で3連勝し、この日もロッキーズに逆転勝ち。ローリー選手は3打数ノーヒットだったものの、チームは5連勝でポストシーズン進出を決めました。地区優勝もアストロズ勝敗次第で早ければ日本時間25日にも確定する可能性があります。

ドジャースは大谷翔平選手が先発登板。6回無失点と好投したものの、救援陣がつかまり逆転サヨナラ負け。2位パドレスとのゲーム差は1.5に縮まっていますが、ポストシーズン進出は確定してます。

すでに地区優勝を果たしているフィリーズは、大谷選手と本塁打王争いを演じているカイル・シュワバー選手がマーリンズ戦で54号ホームラン。大谷選手に1本リードとしました。

この日の結果により、ジャッジ選手、ローリー選手、大谷選手、シュワバー選手の4人全員がポストシーズン進出を確定。MVP候補の4選手がポストシーズンでどのような結果を残すのか注目です。