ビアードパパ、ゴディバ監修の「GODIVA ショコラ ラングドシャシュー」など、期間限定の新作シュークリームを3品発売

シュークリーム専門店ビアードパパは、2025年10月1日から期間限定で、新作シュークリーム3品を全国の店舗で発売する。ラインアップは、ゴディバ ジャパンとのコラボレーション商品「GODIVA ショコラ ラングドシャシュー」、2024年発売時には1日約4万5,000個を売り上げた「渋皮栗のモンブランシュー」、2年ぶりの再販となる「焼きチーズケーキシュー」の3品。

〈ゴディバ監修、ショコラ尽くしのシュークリーム〉

「GODIVA ショコラ ラングドシャシュー」は、ゴディバ ジャパンのエグゼクティブシェフ･ショコラティエ/パティシエのヤニック･シュヴォロー氏が監修した。

ショコラ風味のラングドシャシュー生地には、コーティングチョコレートとカカオニブをトッピング。中には、ベルギー産のチョコレートを使用した、くちどけの良い芳醇なショコラクリームを合わせた。ビアードパパとゴディバ ジャパンのこだわりが詰まったショコラ尽くしで贅沢な味わい。

ビアードパパ ゴディバ監修、ショコラ尽くしのシュークリーム

◆GODIVA ショコラ ラングドシャシュー

販売期間:2025年10月1日〜10月31日

販売価格:税込480円

ビアードパパ「GODIVA ショコラ ラングドシャシュー」断面

〈モンブランケーキのようなリッチな味わい〉

「渋皮栗のモンブランシュー」は、毎年好評の商品で、2024年には、多い日で1日約4万5,000個を販売した実績を持つ。

毎日お店のオーブンで焼き上げるサクサク食感のシュー生地に、風味豊かな渋皮栗のペーストを使用したクリームを詰めた。まるでモンブランケーキのようなリッチな味わい。

ビアードパパ モンブランケーキのようなリッチな味わい

◆渋皮栗のモンブランシュー

販売期間:2025年10月1日〜10月31日

販売価格:税込280円

ビアードパパ「渋皮栗のモンブランシュー」断面

〈濃厚チーズケーキをシュー生地に入れたハイブリッドスイーツ〉

秋限定で2年ぶりに再販する「焼きチーズケーキシュー」は、シュークリームとチーズケーキのおいしさを一度に楽しめる、新感覚のハイブリッドスイーツ。サクサクとした食感のシュー生地に、手作業でオリジナルのチーズケーキベースを流し込み、店内のオーブンで焼き上げた。こんがり焼き色が付くことで生まれる香ばしい風味と、濃厚でありながらも爽やかなチーズの味わいが楽しめる。

ビアードパパ シュークリーム×チーズケーキの新感覚スイーツ

◆焼きチーズケーキシュー

販売期間:2025年10月1日〜11月18日予定

販売価格:税込330円

ビアードパパ「焼きチーズケーキシュー」

