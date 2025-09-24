【ポケモンのスペシャルメニュー】 10月1日～11月30日 開催予定

プロント・エプロントが10月1日より新たに展開する「ポケモン」のスペシャルメニュー。本稿ではこれらスペシャルメニューや、合わせて販売されるオリジナルグッズを撮り下ろしでご紹介する。販売期間は11月30日まで。

今年で3回目となるスペシャルメニューは「旅」がテーマとなっており、チケットをイメージしたポケモンのイラストが使用されている。注目のグッズは、これらのイラストをデザインに用いており、耐熱ガラスマグカップやウッドキャップステンレスボトル、ロングスリーブTシャツなどが販売される。

ポケモンオリジナルポリキャンバストートバッグ／2,420円

ポケモンオリジナルウッドキャップ・ステンレスボトル／3,850円

ポケモンオリジナル耐熱ガラスマグカップ／3,080円

ポケモンオリジナルロングスリーブＴシャツ／3,850円

ポケモンオリジナルラゲッジタグ／1,430円

またメニューでは、それぞれのポケモンをイメージしたスペシャルドリンクが3品、パスタが2品、スイーツが2品登場する。提供時にはイメージ元のポケモンのピックやタグが付いており、これらもかわいらしい。フードは1品注文につきアクリルキーホルダー（全7種、ランダム）、ドリンクは1杯注文につきクリアカード（全10種、ランダム）がプレゼントされる。

さらに、今年はスペシャルメニューがすべてテイクアウト可能となっており、テイクアウトやグッズの購入でオリジナルショッパーが付属する。オリジナルイラストが大きくデザインされた印象的なショッパーとなっており、こちらも注目だ。

オリジナルショッパー

アクリルキーホルダー（全7種、ランダム）

クリアカード（全10種、ランダム）

ルカリオのゆずレモンスカッシュ／990円

チルタリスのココナッツブルーラテ／990円

ニンフィアのルビーチョコレートラテ／990円

チコリータ・ポカブ・ワニノコの仲良しミートクリーム 生パスタ／1,870円

デンリュウのラタトゥイユカルボナーラ／1,870円

ゲンガーのクロワッサンサンド～ブルーベリーヨーグルト～／1,760円

フラベベのフランボワーズと苺のケーキ／1,430円

(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

