【ポケモン】プロント、「旅」テーマのポケモングッズ＆メニューを撮り下ろしで紹介オリジナルショッパーに注目！ 10月1日より販売開始
プロント・エプロントが10月1日より新たに展開する「ポケモン」のスペシャルメニュー。本稿ではこれらスペシャルメニューや、合わせて販売されるオリジナルグッズを撮り下ろしでご紹介する。販売期間は11月30日まで。
今年で3回目となるスペシャルメニューは「旅」がテーマとなっており、チケットをイメージしたポケモンのイラストが使用されている。注目のグッズは、これらのイラストをデザインに用いており、耐熱ガラスマグカップやウッドキャップステンレスボトル、ロングスリーブTシャツなどが販売される。
ポケモンオリジナルポリキャンバストートバッグ／2,420円
ポケモンオリジナルウッドキャップ・ステンレスボトル／3,850円
ポケモンオリジナル耐熱ガラスマグカップ／3,080円
ポケモンオリジナルロングスリーブＴシャツ／3,850円
ポケモンオリジナルラゲッジタグ／1,430円
またメニューでは、それぞれのポケモンをイメージしたスペシャルドリンクが3品、パスタが2品、スイーツが2品登場する。提供時にはイメージ元のポケモンのピックやタグが付いており、これらもかわいらしい。フードは1品注文につきアクリルキーホルダー（全7種、ランダム）、ドリンクは1杯注文につきクリアカード（全10種、ランダム）がプレゼントされる。
さらに、今年はスペシャルメニューがすべてテイクアウト可能となっており、テイクアウトやグッズの購入でオリジナルショッパーが付属する。オリジナルイラストが大きくデザインされた印象的なショッパーとなっており、こちらも注目だ。
オリジナルショッパー
アクリルキーホルダー（全7種、ランダム）
クリアカード（全10種、ランダム）
ルカリオのゆずレモンスカッシュ／990円
チルタリスのココナッツブルーラテ／990円
ニンフィアのルビーチョコレートラテ／990円
チコリータ・ポカブ・ワニノコの仲良しミートクリーム 生パスタ／1,870円
デンリュウのラタトゥイユカルボナーラ／1,870円
ゲンガーのクロワッサンサンド～ブルーベリーヨーグルト～／1,760円
フラベベのフランボワーズと苺のケーキ／1,430円
(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.