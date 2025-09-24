筧美和子、美背中大胆ドレス姿にファン釘付け「美女現れてびっくり」「あまりに綺麗」
【モデルプレス＝2025/09/24】女優の筧美和子が24日、自身のInstagramを更新。美しい背中を大胆に披露したドレス姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】筧美和子、美背中ざっくりドレス姿
筧は「映画『オオムタアツシの青春』福岡先行公開 たくさんの方に温かく迎えていただき本当にありがとうございました！」とイベントへの感謝を表し、「みなさんの温かい拍手に、笑顔に本当に幸せな時間でした」と観客との交流を回顧。写真では、背中が大胆に開いた花柄のドレスを着用し、振り返るポーズで美しい背中のラインを披露している。
この投稿に、ファンからは「Instagram開いたら美女現れてびっくり」「あまりに綺麗」「ドレス姿が素敵」「背中のラインが美しい」「今日も可愛い」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
