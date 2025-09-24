シンプルで合わせやすい【フィラ】ラッシュガード、UV遮蔽率90%以上の機能性抜群アイテムがAmazonで販売中！
接触冷感素材で快適！夏の日差しから肌を守る【フィラ】レディースラッシュガードがAmazonで販売中！
FILA（フィラ）のラッシュガードは、レディース向けのデザインで、前身部分にブランドロゴが施されている。水陸両用で、接触冷感の素材を使用し、紫外線遮蔽率は90%以上。ビーチやプール、ウォータースポーツなど、さまざまなシーンで活躍する。日常のカジュアルウェアとしてもお使いいただける。
水陸両用で活躍するラッシュガード。接触冷感素材を採用しており、暑い日でも涼しく快適な着心地を提供してくれる。
前開きのフルジップ仕様と立ち襟デザインで着脱しやすく、紫外線遮蔽率は90%以上。日焼け対策としても頼れる一着だ。
無地のシンプルなデザインにブランドロゴがアクセント。ビーチやプールはもちろん、日常のカジュアルスタイルにも使える。
洗濯機で丸洗いできるイージーケア仕様。軽量で持ち運びやすく、旅行やレジャーシーンにもぴったりなアイテムとなっている。
